Montagna rusa in California chiusa per danni cerebrali in diversi casi

Montagna rusa chiusa in California a causa di danni cerebrali in diversi casi

Una montagna rusa in California è stata chiusa a causa di diversi casi di danni cerebrali, come rivelato da un’indagine della CNN. L’incidente ha avuto luogo il 12 luglio, dopo un secondo episodio in poco tempo, ma non sarebbero stati i soli. La montagna rusa X2, situata nel parco tematico Six Flags Magic Mountain, è stata sottoposta a una serie di accertamenti per comprendere le cause dei danni. I due casi più recenti riguardano Pamela Guillén, 40 anni, che ha perso conoscenza e ha subito lesioni cerebrali, e Naomi Greer-Wilkinson, 25 anni, che è rimasta in coma dopo essere salita sulla montagna rusa. La CNN ha accesso a oltre una dozzina di casi di lesioni gravi e hospitalizzazioni da quando la montagna rusa è stata inaugurata nel 2002.

Caratteristiche e rischi della montagna rusa

La montagna rusa X2 è una delle poche al mondo con caratteristiche simili, raggiungendo una velocità massima di 120 km/h e una caduta di 65 metri. I sedili girano in modo indipendente, e i vagoni si girano verso il basso durante i giri a spirale, creando un effetto di caduta vertiginosa. Queste caratteristiche, pur essendo parte del fascino dell’attrazione, potrebbero contribuire a incidenti gravi. La CNN ha scoperto che diversi casi di danni cerebrali si sono verificati negli anni, alcuni dei quali hanno portato a discapacità permanenti, comas o addirittura alla morte. Tra questi, nel 2009 un uomo di 62 anni ha denunciato una lesione cerebrale causata dall’uso della montagna rusa.

La chiusura della montagna rusa X2 rappresenta un caso unico a livello mondiale, poiché è una delle poche attrazioni con caratteristiche simili. La sua chiusura ha suscitato preoccupazioni tra i visitatori e i responsabili del parco. La CNN ha accesso a diversi casi, ma non è ancora chiaro se siano tutti collegati. La situazione rimane in attesa di ulteriori informazioni, mentre il parco tematico si prepara a eventuali modifiche o chiusure future.

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Indagine in corso e futuri sviluppi

La CNN sta continuando l’indagine per comprendere se ci sia una relazione tra i casi di danni cerebrali e l’uso della montagna rusa. L’ente responsabile del parco tematico ha chiuso l’attrazione per ulteriori verifiche. La chiusura ha suscitato dibattiti su sicurezza e regolamentazione delle attrazioni ad alta velocità. La CNN ha accesso a diversi casi, ma non è ancora chiaro se siano tutti collegati. La situazione rimane in attesa di ulteriori informazioni, mentre il parco tematico si prepara a eventuali modifiche o chiusure future.

La montagna rusa X2 è stata chiusa dopo due episodi in poco tempo, ma non sarebbero stati i soli. La CNN ha accesso a oltre una dozzina di casi di lesioni gravi e hospitalizzazioni da quando l’attrazione è stata inaugurata nel 2002. La chiusura ha suscitato preoccupazioni tra i visitatori e i responsabili del parco. La situazione rimane in attesa di ulteriori informazioni, mentre il parco tematico si prepara a eventuali modifiche o chiusure future.

Chiusura della montagna rusa X2 a causa di danni cerebrali in diversi casi

Due casi recenti di Pamela Guillén e Naomi Greer-Wilkinson in coma

La CNN ha accesso a oltre una dozzina di casi da quando l’attrazione è stata inaugurata

La situazione rimane in attesa di ulteriori chiarimenti, mentre il parco tematico si prepara a eventuali modifiche o chiusure future. La chiusura della montagna rusa X2 rappresenta un caso unico a livello mondiale, poiché è una delle poche attrazioni con caratteristiche simili. La sua chiusura ha suscitato dibattiti su sicurezza e regolamentazione delle attrazioni ad alta velocità. La CNN continuerà a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti sulle indagini in corso.

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