Chantal Pegolo: la gestione dell’ansia e la strada verso la Lidl-Trek

Chantal Pegolo racconta la sua esperienza nel ciclismo e il futuro con la Lidl-Trek

Una carriera in crescita e la gestione dell’ansia

Chantal Pegolo, giovane talento del ciclismo femminile italiano, ha parlato in un’intervista recente su Talent Zone, in onda sul canale YouTube di OA Sport. La ciclista classe 2007, terza al Giro d’Italia, ha raccontato come stia migliorando la sua capacità di gestire la pressione e l’ansia, un aspetto chiave per la sua evoluzione nel mondo professionistico. “Riesco a gestire la pressione e l’ansia meglio che negli ultimi anni”, ha dichiarato, sottolineando una maturità mentale che si sposa con la sua crescita tecnica e tattica. La gestione dell’ansia è diventata un punto di forza nella sua carriera.

La Corsa Rosa e il Giro d’Italia: un’esperienza di crescita

Nella sua intervista, Pegolo ha parlato in dettaglio della sua partecipazione al Giro d’Italia, un’esperienza che ha rappresentato un passo importante nella sua carriera. “Non sapevo se fare il Giro, poi abbiamo programmato di farlo per fare esperienza”, ha spiegato. La tappa in cui si è avvicinata al traguardo contro Longo Borghini ha rappresentato un momento cruciale, ma anche un’esperienza di crescita. “Nei giorni successivi ero ancora più stanca”, ha raccontato, evidenziando l’intensità della prova. Tuttavia, ha sottolineato come la comunicazione con l’ammiraglia abbia contribuito a migliorare la sua performance tattica.

La sua partecipazione al Giro d’Italia ha rappresentato un’occasione per testare le sue capacità in un contesto di alta competizione. La sua capacità di adattarsi alle situazioni di pressione si è dimostrata significativa. La ciclista ha anche parlato del momento in cui ha raggiunto i 500 metri dal traguardo, un momento in cui ha ricevuto un forte supporto da parte dei compagni di squadra.

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La Lidl-Trek: un sogno che si avvicina

Pegolo ha anche parlato del suo futuro, con un focus particolare sulla Lidl-Trek, la squadra dei suoi sogni. “Ovviamente è la squadra dei miei sogni. Arrivarci non mi sembra ancora vero”, ha detto, mostrando un mix di entusiasmo e realismo. Attualmente, è in fase di preparazione con la Devo, dove ha già iniziato a vivere l’esperienza con le ragazze della squadra. “Le ragazze sono state carinissime, mi hanno accolto nel migliore dei modi”, ha commentato, evidenziando un ambiente di lavoro positivo e collaborativo. La sua strada verso la Lidl-Trek è iniziata con un ritiro con la squadra, un’esperienza che ha contribuito a consolidare i suoi obiettivi. La sua determinazione e la sua capacità di adattarsi al nuovo contesto sono state chiaramente evidenti. La ciclista ha anche parlato del suo programma per le prossime settimane, che include gare e allenamenti mirati al finale di stagione con le World Tour.

Un percorso di crescita e di fiducia

La sua carriera ha visto diversi cambiamenti, tra cui il cambio di preparatore e l’adozione di un lavoro totalmente diverso. “Da secondo anno juniores ho cambiato preparatore e ho iniziato un lavoro totalmente diverso”, ha spiegato, sottolineando come l’evoluzione del suo approccio al training abbia portato a risultati significativi. Inoltre, ha parlato del ruolo del suo direttore, Fidanza, che le ha dato una grande tranquillità. “Ho la fortuna di avere un direttore come Fidanza che mi tranquillizza e mi fa vivere nel migliore dei modi il mio lavoro”, ha concluso, mostrando una fiducia nella sua squadra e nel suo percorso.

La sua crescita non si limita al campo, ma include anche un miglioramento nella gestione delle emozioni e nella capacità di concentrarsi durante le gare. La sua maturità mentale e la sua capacità di gestire la pressione sono diventate un punto di forza. Con l’obiettivo di raggiungere la maglia iridata al Giro d’Italia, Chantal Pegolo continua a lavorare con determinazione e fiducia nel suo futuro.