Vuelta a España 2026, tappa di oggi in diretta: attaccanti in campo, italiani in scena

DIRETTA Vuelta a España 2026, tappa di oggi in diretta, attaccanti protagonisti, italiani in scena

La tappa di oggi della Vuelta a España 2026 si svolge da Puçol a Xeraco, per un totale di 171 chilometri, con un profilo favorevole ai velocisti ma con un’insidia nel finale. La gara, in diretta, potrebbe vedere protagonisti gli attaccanti e gli italiani, tra cui Alessandro Romele e Vincenzo Albanese. La corsa si preannuncia come un’occasione per gli sprinter, ma con un momento cruciale nella seconda parte della tappa.

Una tappa in favore dei velocisti

La frazione di oggi, che parte da Puçol e termina a Xeraco, offre un percorso adatto alle ruote veloci, con un’insidia nel finale che potrebbe mettere in difficoltà alcuni degli sprinter meno resistenti. Il momento decisivo arriverà dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valldigna, posto al chilometro 137,4, quando i corridori affronteranno il Puerto de Barx, unica salita classificata della giornata. La salita, di 4,7 chilometri al 5,6% di pendenza media, arriva a poco più di 25 chilometri dall’arrivo e potrebbe influenzare il risultato finale.

Matthew Brennan, l’uomo da battere

Matthew Brennan, velocista della Visma Lease a Bike, si presenta in ottima forma in questa Vuelta, dimostrando di essere in condizioni eccellenti sia sulle salite che nelle volate. Il britannico, considerato l’uomo da battere, ha già mostrato la sua capacità di dominare le fasi di gruppo e di tenere il controllo della corsa. Il suo stato di forma potrebbe fare la differenza in una tappa in cui la resistenza e la velocità sono chiave.

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Nonostante la prospettiva favorevole per i velocisti, la gara potrebbe anche vedere un braccio di ferro tra la fuga e le squadre che cercano di chiudere la corsa. Gli italiani, tra cui Alessandro Romele dell’Astana e Vincenzo Albanese della EF Education Easypost, potrebbero giocare un ruolo importante, soprattutto se la salita di fine tappa si rivelerà decisiva. In casa Italia potrebbe anche emergere Alberto Dainese della Soudal Quick-Step, che dovrà difendersi sulla salita prima del traguardo.

Un’occasione per gli attaccanti

La tappa di oggi offre un’opportunità per gli attaccanti, che potrebbero sfruttare le condizioni del percorso per lanciare una fuga. Tuttavia, la gara non è priva di rischi: la salita di fine tappa potrebbe ridurre il numero di corridori in lotta, limitando le possibilità di volata di gruppo. La strategia delle squadre sarà cruciale per decidere se puntare su un attacco o mantenere il controllo della corsa. La diretta, in corso, seguirà le mosse dei migliori velocisti e degli attaccanti, con un focus particolare su Matthew Brennan e sui corridori italiani. La tappa di oggi potrebbe segnare un momento importante per la classifica generale, con un’attenzione particolare al comportamento degli sprinter e alla capacità di resistere alle fatiche del finale.