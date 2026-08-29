Federico Cinà supera Bu e si qualifica agli US Open 2026

Federico Cinà vince contro Bu e si qualifica agli US Open 2026, terzo italiano a raggiungere il tabellone principale

Un successo di rimonta e determinazione

Federico Cinà, 19enne palermitano, ha superato il cinese Bu Yunchaokete, numero 124 del mondo, nel terzo turno delle qualificazioni agli US Open 2026. La vittoria, 3-6, 6-4, 7-5, ha portato l’azzurro al tabellone principale, diventando il terzo italiano a raggiungere il main draw dopo Francesco Passaro e Andrea Guerrieri. Con questa vittoria, il numero complessivo degli italiani presenti nel singolare maschile è salito a dieci. La rimonta di Cinà ha dimostrato una capacità di adattamento e concentrazione eccezionale.

Un match equilibrato e teso

La sfida contro Bu Yunchaokete ha visto un equilibrio di forze, con i due giocatori che hanno vinto rispettivamente 88 e 87 punti. Cinà ha messo in mostra una grande capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set, dove ha difeso il vantaggio e ha chiuso il match 7-5. I numeri raccontano un incontro estremamente equilibrato, con l’azzurro che ha realizzato 10 ace contro i 9 del cinese. Nel primo set, Bu ha dominato con un break consecutivo, chiudendo il parziale sul 6-3. Tuttavia, Cinà ha reagito nel secondo set, trovando il break e portando il match in parità. Nel terzo set, la tensione è cresciuta, con entrambi i giocatori che hanno protetto i propri turni di battuta. Cinà ha trovato la giocata decisiva nell’undicesimo game, strappando il servizio a Bu e portandosi a un passo dalla vittoria.

Un confronto con un passato significativo

La vittoria di Cinà contro Bu ha un valore particolare, visto che i due si sono affrontati per l’ultima volta a Guangzhou nel 2024, dove il cinese aveva vinto. Questa volta, però, l’azzurro ha dimostrato una crescita notevole, soprattutto nel momento decisivo. Nel decimo game, Cinà ha chiuso il set a zero, con un ace e due errori di rovescio del cinese, ristabilendo la parità. La capacità di rimanere concentrato e reagire al momento giusto ha fatto la differenza.

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Un futuro promettente per l’azzurro

La qualificazione di Federico Cinà agli US Open 2026 rappresenta un passo importante nella carriera del giovane palermitano. Con questa vittoria, l’azzurro si conferma come uno dei migliori talenti del tennis italiano. La sua performance ha dimostrato una maturità e una determinazione che lo pongono in una posizione di rilievo nel circuito internazionale. La sfida contro Bu Yunchaokete è stata un test importante, ma Cinà ha dimostrato di essere in grado di affrontare i migliori giocatori del mondo. Con questa vittoria, il 19enne si prepara a un’altra grande avventura nel mondo del tennis, con l’obiettivo di raggiungere i vertici del circuito.