Juanma Lillo e Andrés Guardado entrano nel corpo tecnico di Rafa Márquez in Messico

Juanma Lillo e Andrés Guardado insieme a Rafa Márquez nel nuovo corpo tecnico della selezione messicana

Il nuovo corpo tecnico della selezione messicana, guidata da Rafa Márquez, è stato annunciato ufficialmente. Juanma Lillo e Andrés Guardado sono entrati a far parte del team, completando l’organico tecnico del tecnico spagnolo. L’annuncio è stato reso pubblico attraverso la pagina Instagram ufficiale della Federazione Mexicana de Fútbol, confermando l’arrivo di nuovi elementi con esperienza e conoscenza del calcio. La squadra si prepara al debutto il 4 ottobre contro gli Stati Uniti in un amistoso che si terrà negli Stati Uniti.

Un team con esperti del calcio

Juanma Lillo, ex assistente di Pep Guardiola al Manchester City, torna in attività dopo anni di esperienza nel calcio internazionale. L’esperto spagnolo, noto per il suo approccio al gioco e la sua conoscenza del calcio in generale, si unisce al team con un’esperienza specifica nel calcio messicano, avendo allenato Dorados de Sinaloa. La sua esperienza e la sua conoscenza del calcio sono considerate un valore aggiunto per il team.

Guardado e altri esperti

Accanto a Lillo, si unisce Andrés Guardado, ex internazionale con cinque Mondiali alle spalle. Il giocatore, ora tecnico, porta con sé una conoscenza approfondita del calcio internazionale. Al suo fianco, Xabier Mancisidor, preparatore di portieri con esperienza al City, e Pol Lorente, preparatore fisico di Javier Aguirre, completano il team. Vidal Paloma, un giovane tecnico con prestigio nella formazione di tecnici della Real Federazione Española de Fútbol, è un ulteriore elemento di qualità.

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Il team, composto da diversi esperti spagnoli, si prepara a un’importante sfida. Il debutto del nuovo corpo tecnico avverrà il 4 ottobre contro gli Stati Uniti, in un amistoso che si terrà negli Stati Uniti. La squadra, guidata da Rafa Márquez, si appresta a un nuovo ciclo di preparazione. La decisione di integrare esperti come Juanma Lillo e Andrés Guardado riflette una strategia mirata a rafforzare la preparazione tecnica e tattica della squadra. L’esperienza di Lillo, in particolare, è vista come un elemento chiave per il miglioramento del gioco e della gestione delle partite. Il team, con la sua combinazione di conoscenze e competenze, si prepara a affrontare le sfide future con maggiore sicurezza e professionalità.

Con l’arrivo di nuovi elementi, la selezione messicana si appresta a un periodo di crescita e consolidamento. La collaborazione tra Rafa Márquez e i nuovi membri del team potrebbe portare a risultati significativi, grazie all’esperienza e alla professionalità di ogni componente. Il debutto del nuovo corpo tecnico rappresenta un momento importante per la squadra. La squadra, con il supporto di esperti come Lillo e Guardado, si prepara a nuove sfide e opportunità. L’arrivo di nuovi elementi tecnici rappresenta un passo importante per il futuro della selezione messicana. La combinazione di esperienze e competenze potrebbe portare a un miglioramento significativo del livello di gioco.

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