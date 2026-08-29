Nicolas Jackson si trasferisce all’Aston Villa per 65 milioni di sterline

Nicolas Jackson, attaccante senegalese, si trasferisce all’Aston Villa per 65 milioni di sterline

Nicolas Jackson, attaccante senegalese, ha lasciato il Chelsea per unirsi all’Aston Villa in un trasferimento valutato 65 milioni di sterline, il più costoso nella storia del club. L’annuncio è arrivato dopo una serie di colloqui tra il giocatore e l’allenatore Unai Emery, che ha già avviato una collaborazione con il giocatore durante la sua esperienza al Villarreal. La trattativa, che ha visto il giocatore lasciare il club londinese dopo due anni, segna un ulteriore passo nella strategia di mercato del club inglese, guidato da Roberto Olabe.

Un record per l’Aston Villa

Il trasferimento di Nicolas Jackson rappresenta il record di spesa per l’Aston Villa, superando il precedente record detenuto da Johan Manzambi, anch’egli arrivato in estate. Il giocatore, che ha giocato per il Chelsea dopo essere arrivato dal club francese Lille nel 2023, si unisce al club inglese in un momento cruciale per la squadra, che cerca di ricostruirsi dopo la sconfitta nella Champions League e la perdita di alcuni dei suoi migliori giocatori.

Il ritorno di Jackson con Emery è un passo strategico

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La decisione di portare a casa Nicolas Jackson è stata influenzata anche dal legame tra il giocatore e l’allenatore Unai Emery, con cui ha giocato al Villarreal durante le stagioni 2021-22 e 2022-23. Emery, che ha guidato il club inglese dopo aver lasciato il Villarreal, ha visto in Jackson un’opzione per rafforzare l’attacco e sostituire Ollie Watkins, che si trasferirà in Arabia Saudita. La scelta di Jackson, inoltre, è parte di una serie di operazioni congiunte tra Aston Villa e Chelsea, che hanno visto il trasferimento di Morgan Rogers e Alejandro Garnacho.

Un mercato in movimento per l’Aston Villa

L’Aston Villa, tornato nella Champions League dopo un anno di assenza, ha visto un’intensa attività sul mercato, con la perdita di giocatori chiave come Ezri Konsa, Lucas Digne, Youri Tielemans e Morgan Rogers. A questi si aggiungono le uscite di Emiliano Martínez, che si trasferirà al Chelsea, e Ollie Watkins, che si unirà al Al Hilal. Con la firma di Nicolas Jackson, il club si prepara a un nuovo ciclo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e tornare a competere a livello internazionale. Il trasferimento di Nicolas Jackson rappresenta un’importante svolta per l’Aston Villa, che cerca di ricostruirsi dopo un periodo di difficoltà. La decisione di portare a casa il giocatore, in un momento in cui il club ha perso diversi calciatori chiave, segna un passo importante nella sua strategia di mercato. Con l’arrivo di Jackson, il club si prepara a un nuovo ciclo, con l’obiettivo di tornare a competere a livello internazionale e a rafforzare la sua posizione nel campionato inglese.