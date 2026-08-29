Ginnastica artistica, Italia torna con Andreoli e Tonelli ai Giochi del Mediterraneo

Squadra azzurra di ginnastica artistica in campo, atlete e atleti in azione a Taranto

Italia torna con Andreoli e Tonelli ai Giochi del Mediterraneo

La ginnastica artistica torna al centro dell’attenzione con l’Italia che si presenta ai Giochi del Mediterraneo con due volti di spicco: Angela Andreoli e Sofia Tonelli. Dopo un periodo di riposo per motivi fisici, le due atlete sono tornate in forma e sono pronte a dare il loro contributo alla squadra. La squadra azzurra, che si presenta con i favori del pronostico, cercherà di ripetere la tradizione di successi in questa kermesse.

La squadra azzurra si presenta con grandi ambizioni

La gara di ginnastica artistica femminile, che si svolgerà a Taranto, è uno degli eventi più attesi del programma. La sessione inizierà domenica 30 agosto con le qualificazioni, che serviranno anche ad assegnare le medaglie nella gara a squadre. Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 17.00, nella terza e ultima suddivisione. La sessione si chiuderà attorno alle ore 19.00, quando verranno emessi i primi verdetti, tra cui il podio del team event e le 24 atlete ammesse alla finale del concorso generale individuale.

La stella algerina Kaylia Nemour in campo

A livello individuale, spicca il nome dell’algerina Kaylia Nemour, Campionessa Olimpica di Parigi 2024 e Campionessa del Mondo alle parallele asimmetriche. La sua presenza in campo è un elemento di grande interesse, con tutte le carte in regola per dominare sugli staggi e imporsi nell’all-around. Le sue doti alla trave e al corpo libero la rendono una minaccia per le atlete azzurre. Nemour sarà la donna di riferimento della manifestazione

La fuoriclasse africana sarà indubbiamente la donna di riferimento di questa manifestazione e sarà l’avversaria di riferimento per chi punta a conquistare le medaglie d’oro. La sua esperienza e la sua tecnica la pongono in una posizione di vantaggio, ma la squadra azzurra, con atlete come Emma Fioravanti e Benedetta Gava, si presenta pronta a sfidare le migliori.

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Le squadre in gara e le sfide future

In ottica squadre, non incutono particolari pensieri la Spagna di Alba Petisco, la Francia di Célia Serber, la Slovenia di Teja Belak e Lucija Hribar. Queste squadre, pur non essendo considerate minacce immediate, potrebbero mettere in difficoltà l’Italia. Tuttavia, la squadra azzurra, con la sua solidità e la sua capacità di reazione, si presenta come una delle favorite. La gara a squadre, che si svolgerà durante le qualificazioni, sarà un momento cruciale per la squadra. La vittoria in questa fase potrebbe aprire la strada a successi più importanti, come la finale del concorso generale individuale e gli atti conclusivi di specialità. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di rilanciare atlete emergenti, ha tutte le carte in regola per fare bene in questa competizione.