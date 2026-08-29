Mourinho sostiene Mbappé per il Balón de Oro 2026

Mourinho parla di Mbappé durante una conferenza stampa, sostenendolo per il Balón de Oro

Un sostegno chiaro per Mbappé

Jose Mourinho ha espresso il suo sostegno per Kylian Mbappé, sostenendolo come candidato ideale per il Balón de Oro 2026. Durante una conferenza stampa prima del match contro il Málaga, il tecnico del Real Madrid ha sottolineato l’importanza del talento francese, ritenendolo uno dei migliori del momento. Mourinho ha spiegato che il premio va a chi ha lasciato un segno nella stagione appena conclusa, non solo per i risultati, ma per l’impatto individuale. Il sostegno di Mourinho si basa su un dato concreto: da quando ha vinto la Coppa del Mondo, Mbappé ha segnato 22 gol in 22 partite, distribuiti in tre edizioni diverse.

Un premio che va oltre i titoli

Mourinho ha chiarito che il Balón de Oro non deve essere visto solo come un riconoscimento per i successi in campo, ma come un omaggio a chi ha lasciato un’impronta nella storia del calcio. Ha citato nomi come Maradona, Messi e Ronaldo, sottolineando che il premio va a chi è stato unico e irripetibile. Secondo il tecnico, il premio non deve essere dato a chi ha vinto la Champions o il Mondiale, ma a chi ha fatto la differenza a livello personale. Il Balón de Oro, per Mourinho, è un riconoscimento che va a chi ha lasciato un segno duraturo, non solo per un anno di prestazioni.

Il Balón de Oro ha una componente politica, ma non è il mio preferito. Il tecnico ha anche espresso la sua opinione sulle scelte politiche che possono influenzare il premio, sottolineando che non è il suo approccio preferito. Mourinho ha sottolineato che il premio va a chi ha fatto storia a livello individuale, non a chi ha vinto titoli o ha rappresentato squadre. Ha anche menzionato che il premio non deve essere dato a giocatori del PSG o della selezione spagnola, ma a chi ha dimostrato un talento straordinario.

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Il discorso di Mourinho ha anche toccato il tema delle selezioni e delle scelte dei giocatori. Ha espresso preoccupazione per i giocatori che non giocano, ma vengono selezionati, sottolineando l’importanza della continuità e della professionalità. Ha anche menzionato la collaborazione con Ancelotti e la fiducia nei confronti di altri allenatori, pur riconoscendo le difficoltà in caso di mancanza di comunicazione. Il tecnico ha espresso fiducia nel team e nel futuro del Real Madrid, sottolineando l’importanza di mantenere la coesione e la stabilità. Il sostegno per Mbappé, però, rimane un chiaro segno di apprezzamento per il talento francese e per il suo ruolo nel calcio moderno.

Il tecnico ha anche parlato del lavoro di Arbeloa nella cantera del Real Madrid, lodandone l’impegno e la professionalità. Ha sottolineato che il lavoro nella cantera è fondamentale per il futuro del club, anche se i risultati in campo non sempre si riflettono immediatamente. Mourinho ha anche menzionato la situazione di Endrick, che potrebbe tornare a giocare presto contro il Betis. Ha chiesto calma a Tchouaméni, sottolineando l’importanza di controllare le emozioni e di evitare situazioni di ebbrezza o di distrazione. Il tecnico ha espresso la sua fiducia nel team e nel lavoro quotidiano, sottolineando che il successo non si basa solo sui risultati, ma anche sulla coerenza e sulla professionalità.

Il discorso di Mourinho ha concluso con un invito a non dramatizzare le situazioni e a concentrarsi sul lavoro quotidiano. Il tecnico ha espresso fiducia nel team e nel futuro del Real Madrid, sottolineando l’importanza di mantenere la coesione e la stabilità. Il sostegno per Mbappé, però, rimane un chiaro segno di apprezzamento per il talento francese e per il suo ruolo nel calcio moderno. Mourinho ha anche menzionato la situazione delle selezioni e delle scelte dei giocatori, sottolineando l’importanza della professionalità e della continuità. Il sostegno per Mbappé, però, rimane un chiaro segno di apprezzamento per il talento francese e per il suo ruolo nel calcio moderno.