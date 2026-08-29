Presidente della RFEF e selezionatore nazionale visitano Ceuta per sostenere la città in difficoltà

Il presidente della Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, e il selezionatore nazionale, Luis de la Fuente, visiteranno Ceuta il prossimo venerdì 4 settembre per mostrare il sostegno del calcio spagnolo in un momento di tensione sociale. La città autonoma, in piena crisi migratoria, sarà al centro di una visita ufficiale che include incontri con la Federazione locale e i rappresentanti dei club. L’obiettivo è visibilizzare l’impegno del calcio spagnolo a favore dei cittadini e degli appassionati in un periodo di difficoltà.

Un impegno sociale del calcio spagnolo

La RFEF, che detiene due delle migliori squadre al mondo, maschile e femminile, ha riconosciuto la responsabilità sociale del calcio. L’istituzione si è mostrata sensibile nei confronti dei problemi sociali e ha deciso di essere presente a Ceuta per sostenere la comunità. La visita rappresenta un atto simbolico e concreto di vicinanza a una città in difficoltà, dove la crisi migratoria ha creato tensioni e proteste.

La visita ha l’obiettivo di mostrare il sostegno del calcio spagnolo a tutti coloro che vivono in una situazione complessa. La Federazione, conosciuta per le sue due selezioni di punta, ha riconosciuto il ruolo sociale del calcio e ha deciso di essere presente per offrire un sostegno tangibile. La crisi migratoria ha messo in luce le sfide quotidiane della città, ma anche la determinazione dei suoi abitanti a trovare soluzioni pacifiche.

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Un appello alla pace da parte del tecnico locale

Il tecnico della squadra di Ceuta, José Juan Romero, ha lanciato un appello alla “unità” dei cittadini in vista della situazione critica. “Sigamos siendo ese pueblo que estamos siendo, que está siendo ejemplo en el mundo entero”, ha detto, sottolineando l’importanza di mantenere una risposta pacifica. L’allenatore ha anche invitato il team a continuare a lavorare per offrire momenti di gioia alla città, in vista del match contro il Mallorca. La protesta, che ha visto centinaia di persone in strada, è stata un ulteriore segno di tensione dopo l’ingresso di migliaia di migranti il 30 luglio. La crisi ha messo in evidenza le sfide quotidiane della città, ma anche la determinazione dei suoi abitanti a trovare soluzioni pacifiche. La visita di Louzán e De la Fuente rappresenta un’occasione per rafforzare il legame tra calcio e società.

La visita di Louzán e De la Fuente rappresenta un atto di solidarietà e di riconoscimento del ruolo del calcio come parte integrante della società. La RFEF ha espresso il desiderio di essere presente a Ceuta per mostrare il sostegno del calcio spagnolo a tutti coloro che vivono in una situazione complessa. L’obiettivo è non solo di visibilizzare l’impegno, ma anche di offrire un sostegno tangibile. La visita si inserisce in un contesto in cui il calcio, come sport, ha un ruolo sociale riconosciuto e deve rispondere alle aspettative della comunità.

La crisi migratoria ha messo in luce le sfide di una città che, nonostante le tensioni, cerca di mantenere la sua identità e la sua coesione.

La visita di Louzán e De la Fuente rappresenta un atto di solidarietà e di riconoscimento del ruolo del calcio come parte integrante della società.