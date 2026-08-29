Real Madrid si prepara al Málaga con l’ultimo allenamento a Valdebebas

Il Real Madrid ha svolto l’ultimo allenamento in vista del match contro il Málaga, in programma domenica alle 17.00 al Chamartín. L’addestramento, tenutosi a Valdebebas, ha visto la presenza del capitano Sergio Ramos, che ha voluto passare per la Ciudad Real Madrid nella preparazione alla sfida. Dopo due vittorie consecutive contro l’Espanyol e la Real Sociedad, il club cerca di raggiungere il “nove di nove” prima della pausa di tre giorni senza partite. La squadra, però, continua a dover fare i conti con diversi infortuni.

Recupero in corso per Militao e Endrick

Due giocatori chiave, Militao e Endrick, hanno svolto le loro sessioni di recupero in un campo annesso, separati dagli altri compagni. Entrambi sono rimasti fuori dalle partite a causa di problemi fisici, che richiedono un processo di riabilitazione. Altri infortunati, come Mendy, Asencio, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo e Endrick, si sono allenati in palestra, seguendo un programma specifico per tornare al più presto in campo. La lista dei giocatori disponibili rimane comunque simile a quella delle prime giornate del campionato.

Presenza di quattro canterani

Nella formazione in vista del Málaga, sono stati inclusi quattro giocatori del settore giovanile: il portiere Mestre, il difensore Mario Rivas e i centrocampisti Cestero e Alexis Ciria. Questi ultimi hanno avuto la possibilità di mostrare le loro qualità in un contesto di squadra, pur rimanendo in sottogruppo rispetto ai titolari. La squadra, però, non ha visto l’arrivo di nuovi elementi, con la lista dei giocatori rimanendo invariata rispetto alle prime due partite. Sergio Ramos, pur non essendo più in squadra dopo aver concluso la sua esperienza in Messico, ha voluto partecipare all’allenamento per supportare i compagni e rimanere coinvolto nella preparazione. Il capitano, noto per la sua leadership e la sua esperienza, ha espresso il desiderio di essere presente in questa fase cruciale della stagione. Il Real Madrid, con la sua squadra in forma, cerca di confermare il suo dominio in Liga, anche se la prossima settimana dovrà affrontare una pausa senza partite.

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Con l’ultimo allenamento a Valdebebas, il club si prepara al match contro il Málaga, che rappresenta un test importante per il gruppo. La squadra, nonostante i problemi infortunio, si mostra pronta a dare il massimo per mantenere la sua posizione in testa alla classifica. La prossima settimana, però, sarà un periodo di riposo, che permetterà ai giocatori di recuperare e prepararsi per le prossime sfide. Il Real Madrid si prepara al Málaga con l’ultimo allenamento a Valdebebas, mantenendo la stessa lista di giocatori delle prime partite.

Ultimo allenamento prima del Málaga

Sergio Ramos presente in campo

Recupero in corso per Militao e Endrick

Quattro canterani inclusi nella lista