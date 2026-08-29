Koulibaly, vittima di una nuova norma: tocca il pallone con la mano dopo un calcio di porta e riceve un penalti

Koulibaly tocca il pallone con la mano dopo un calcio di porta, riceve un penalti, arbitro Kovacs

Koulibaly, giocatore del Al Hilal, è diventato vittima di una nuova norma arbitrale dopo aver toccato il pallone con la mano durante un calcio di porta e ricevuto un penalti. L’episodio, avvenuto durante il match contro l’Al Khaleej, ha suscitato proteste senza successo per la squadra senegalese. L’arbitro, István Kovács, ha applicato la sanzione in modo diverso rispetto a un episodio simile avvenuto in Champions, dove la stessa azione non era stata considerata penalizzante.

Una norma diversa per un episodio simile

La UEFA ha recentemente modificato le regole per l’interpretazione di azioni simili a quelle di Pubill, che avevano suscitato polemiche durante la Champions. In quel caso, l’arbitro aveva ritenuto che il pallone non fosse in gioco, ma adesso, grazie a nuove indicazioni, le azioni simili vengono sempre sanzionate con un penalti. Koulibaly, però, ha commesso un errore simile, ma l’arbitro Kovács, che aveva già non sanzionato Pubill, ha applicato la sanzione in modo diverso.

La decisione dell’arbitro ha seguito le nuove linee guida UEFA.

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Koulibaly, ricevendo il pallone da Bono, ha creduto che il pallone non fosse ancora in gioco, ma l’arbitro ha interpretato l’azione come un tocco con la mano dopo un calcio di porta. Il penalti è stato segnato e difeso da Bono, che ha evitato il gol. Le proteste del Al Hilal non hanno avuto effetto, e l’episodio ha suscitato dibattito tra i tifosi e gli esperti di calcio.

Un caso simile, un esito diverso

Il caso di Koulibaly è simile a quello di Pubill, ma le conseguenze sono state diverse. L’arbitro Kovács, che aveva già non sanzionato l’azione di Pubill, ha adottato una posizione diversa, applicando la sanzione in modo più severo. Questo ha suscitato domande su come le nuove regole siano state interpretate in modo coerente e se siano state applicate in modo equo in tutti i casi simili.

Le nuove regole UEFA hanno portato a una maggiore severità nell’interpretazione delle azioni.

La situazione ha messo in luce le sfumature nell’applicazione delle regole arbitrali e ha sollevato domande su come le decisioni siano influenzate da precedenti e contesti. Il caso di Koulibaly rappresenta un esempio di come le nuove linee guida possano portare a decisioni diverse anche in situazioni simili, con conseguenze dirette sul campo.

Koulibaly tocca il pallone con la mano dopo un calcio di porta

L’arbitro Kovács applica un penalti

Le proteste del Al Hilal non hanno successo

Il caso è simile a quello di Pubill, ma l’esito è diverso

La situazione ha suscitato dibattito tra i tifosi e gli esperti, che hanno chiesto maggiore trasparenza e coerenza nell’applicazione delle regole arbitrali. Il caso di Koulibaly rappresenta un esempio di come le nuove linee guida possano influenzare le decisioni in modo significativo, anche se non sempre in modo uniforme.