Sydney Sweeney promuove la sua collezione di lenceria con un spot sensuale e provocatorio

Sydney Sweeney posa con un modello di lenceria mentre si trova su una tarta in un set di promozione

La attrice e produttrice Sydney Sweeney ha scelto un modo unico per promuovere la sua nuova collezione di lenceria, lanciata il 1 settembre. Dopo aver presentato la sua marca Syrn a inizio 2026, Sweeney ha deciso di partecipare attivamente al lancio della sua “Birthday Collection”, utilizzando un spot pubblicitario sensuale e provocatorio. L’evento, realizzato in un set di cucina, ha visto l’attrice posare con modelli di lenceria mentre si trovava su una tarta, un dettaglio che ha suscitato attenzione e dibattito. L’obiettivo del video è quello di mostrare alle donne la possibilità di recuperare il loro potere e sentirsi libere.

Un lancio con un messaggio di empowerment

Il video, che ha visto Sweeney posare con modelli di lenceria in stile sensuale, è stato realizzato con un approccio che mette in mostra la diversità del corpo femminile. “Quiero mostrarles a las mujeres que podemos recuperar nuestro poder y liberarnos por completo”, ha dichiarato l’attrice, sottolineando l’importanza del empowerment attraverso la moda. La collezione, che include abiti in pizzo, vestiti con trasparenze e reggicalze con lacci, è stata presentata in un contesto che ha combinato sensualità e provocazione, con Sweeney che si è trovata su una tarta per sottolineare l’effetto visivo del modello.

Un impegno per la diversità e l’indipendenza

La promozione della collezione ha visto Sweeney coinvolgere un team di designer donne e modelli di diversi tipi di corpo, un impegno che riflette la sua visione di un’industria del fashion più inclusiva. “Mis diseñadoras son todas mujeres y tengo un equipo diverso increíble”, ha spiegato l’attrice, sottolineando l’importanza di una leadership femminile nel settore. La sua partecipazione attiva al lancio della collezione dimostra una volontà di mettersi in gioco non solo come attrice, ma anche come imprenditrice che sa gestire i suoi business con attenzione e cura.

Pubblicità

Il video, che ha visto Sweeney posare con modelli di lenceria mentre si trovava su una tarta, è stato realizzato con un approccio che ha combinato sensualità e provocazione, con l’obiettivo di mostrare alle donne la possibilità di sentirsi libere e potenti. La collezione, che arriverà in commercio il 1 settembre, è stata presentata in un contesto che ha messo in mostra la diversità del corpo femminile e l’importanza di un’industria del fashion più inclusiva. Sweeney, che ha lanciato la sua marca Syrn a inizio 2026, ha dimostrato una volontà di mettersi in gioco non solo come attrice, ma anche come imprenditrice che sa gestire i suoi business con attenzione e cura.

La sua partecipazione attiva al lancio della collezione ha visto l’attrice posare con modelli di lenceria in un set di cucina, un dettaglio che ha suscitato attenzione e dibattito. L’obiettivo del video è quello di mostrare alle donne la possibilità di recuperare il loro potere e sentirsi libere. La collezione, che include abiti in pizzo, vestiti con trasparenze e reggicalze con lacci, è stata presentata in un contesto che ha combinato sensualità e provocazione, con l’attrice che si è trovata su una tarta per sottolineare l’effetto visivo del modello.

La promozione della collezione ha visto Sweeney coinvolgere un team di designer donne e modelli di diversi tipi di corpo, un impegno che riflette la sua visione di un’industria del fashion più inclusiva. “Mis diseñadoras son todas mujeres y tengo un equipo diverso increíble”, ha spiegato l’attrice, sottolineando l’importanza di una leadership femminile nel settore. La sua partecipazione attiva al lancio della collezione dimostra una volontà di mettersi in gioco non solo come attrice, ma anche come imprenditrice che sa gestire i suoi business con attenzione e cura.