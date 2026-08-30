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Una domenica italiana senza precedenti

Modena si prepara a vivere una domenica da ricordare, con sette coppie azzurre in semifinale nel torneo femminile e quattro nel maschile. Un record senza precedenti, frutto di una stagione straordinaria giocata dalle squadre azzurre, che hanno dominato i gironi e si sono imposte con una serie di vittorie decisive.

Le italiane si presentano come favorite assolute nel torneo femminile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth, le favorite del torneo, hanno lasciato appena 16 punti complessivi alle brasiliane Giulia/Carol, vincendo 21-8, 21-8. La coppia numero uno italiana, che ha vinto a Falconara e si è classificata al secondo posto nell’Elite16 di Brasilia e al quarto posto nell’Elite16 di Amburgo, si appresta a confrontarsi con Pelloia/Mancinelli, le prime stelle del circuito nazionale. Le due squadre si affronteranno alle 10.30, in un derby che potrebbe definire la finale.

Le italiane dominano anche nel maschile. L’Italia ha già la certezza di occupare tutti i gradini del podio. Tra le semifinali, si affronteranno Ulisse/Spadoni (ITA) e Di Felice/Borraccino (ITA), mentre Rossi/Caminati (ITA) si contenderanno il posto con Andreatta/Acerbi (ITA). Il torneo, però, non è privo di sorprese: a Brno, il Future di Brno ha regalato all’Italia una semifinale nel maschile grazie a Tobia Marchetto e Riccardo Iervolino, che hanno superato in modo impressionante i cechi Perusic/Sepka, la squadra che li aveva battuti nella fase a gironi.

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Marchetto/Iervolino, protagonisti di un percorso in crescita, hanno dominato Van Straten/Koch e Bezemer/Van der Wel, ribaltando le partite con un’abilità e una determinazione che hanno conquistato il loro posto tra le migliori quattro. Oggi alle 11.30, ritroveranno proprio Perusic/Sepka, la coppia che li ha battuti nella pool. I cechi, invece, sono arrivati in semifinale senza perdere set nella fase a eliminazione diretta, eliminando Borbély/Bogáncs nei quarti.

La Repubblica Ceca domina il femminile

A Brno, la Repubblica Ceca ha imposto una presenza quasi totale nel femminile, con tre delle quattro coppie semifinaliste di casa. Svozilova/Stochlova, testa di serie numero uno, hanno eliminato Gijsen/Peeters e si contenderanno la vittoria contro le austriache Shkarupa/Rabitsch, uniche straniere rimaste in corsa. L’altra semifinale, alle 10.30, sarà tutta ceca tra Kylie/Maixnerova e Lorenzova/Tomasova, con quest’ultime che hanno lasciato appena 27 punti complessivi alle olandesi Both/De Groot. Modena, dunque, si prepara a vivere una domenica senza precedenti, con un’Italia che si presenta come una delle squadre più forti del circuito internazionale. Le italiane, con la loro continuità e la loro capacità di vincere in ogni momento, potranno trasformare questa domenica in una giornata da ricordare.