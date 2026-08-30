Guido Vianello si ferma in un pareggio al ritorno: il match di contorno del Mondiale IBF

Pugile italiano Guido Vianello pareggia in un match di contorno del Mondiale IBF a Londra

Il pugile italiano Guido Vianello ha concluso il suo ritorno agonistico con un pareggio contro Moses Jolly, in un match di contorno del Mondiale IBF dei pesi massimi disputato a Londra. La gara, in programma come evento collaterale al match principale tra Filip Hrgovic e Moses Itauma, ha visto il romano non convincere come si sperava, dopo un periodo di assenza di quasi undici mesi. Il risultato, sancito dal giudice Amy Pu con un punteggio di 76-76, non ha aggiunto nulla alla carriera del 32enne, anzi ha complicato il suo cammino verso traguardi più ambiziosi.

Un ritorno non all’altezza delle aspettative

Guido Vianello, noto come “The Gladiator”, ha fatto il suo ritorno dopo una pausa di quasi un anno, durante il quale aveva vinto contro Alexis Barriere a Philadelphia. Tuttavia, a Londra, il pugile non ha mostrato la stessa determinazione e la stessa qualità tecnica che avevano reso atteso il suo ritorno. Dopo tre round di buona qualità, Vianello ha iniziato a calare gradualmente, nonostante l’avversario fosse tutt’altro che inarrivabile.

Il match di contorno non ha dato i frutti sperati per Vianello.

Pubblicità

Itauma e Hrgovic: la vittoria di un campione

Il match principale del Mondiale IBF ha visto la vittoria di Filip Hrgovic, che ha sconfitto Moses Itauma, favorito del pubblico. Il padrone di casa, noto per la sua potenza e la sua condizione fisica, ha combattuto in maniera poco lineare, ma sufficiente a frenare il portacolori italiano. Itauma, pur dominando nei primi minuti, ha perso la concentrazione e ha gettato la spugna, permettendo a Hrgovic di aggiudicarsi il titolo. Il risultato ha lasciato perplessi gli appassionati, che avevano visto in Itauma un futuro promettente, paragonato a Mike Tyson. La prestazione del pugile americano, pur non perfetta, ha comunque dimostrato la sua capacità di resistere a un avversario di alto livello.

Un futuro che si presenta con incertezze

Per Guido Vianello, il pareggio non è stato un successo, ma un segnale di allarme. Il pugile, che vive a Los Angeles, ha espresso la sua frustrazione, ma ha anche ribadito l’obiettivo di raggiungere l’oro olimpico. La sua condizione fisica, non ottimale, e la mancanza di una prestazione convincente potrebbero metterlo in difficoltà per il futuro.

Il ritorno di Vianello non ha soddisfatto le aspettative del pubblico e dei suoi allenatori.

Il match di Londra ha rappresentato un momento cruciale per il pugile italiano, che dovrà riflettere su come migliorare la sua performance. Il cammino verso i traguardi più elevati, come l’Olimpiade di Los Angeles 2028, sembra ancora lontano, ma non impossibile. Per Vianello, il prossimo passo sarà fondamentale per riconquistare la fiducia e tornare a essere uno dei protagonisti del mondo dei pesi massimi.