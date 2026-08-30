Ryan Preece vince a Daytona e ottiene un posto nella Chase con Cindric e Wallace

Preece vince a Daytona, ottiene posto nella Chase, Cindric e Wallace in lizza

Ryan Preece, pilota della Ford Mustang #60 del team RFK Racing, ha vinto la Daytona 400 2026 della NASCAR Cup Series, conquistando un posto nella Chase, la fase finale del campionato. La vittoria è arrivata in seguito a un incidente in conclusione della gara, che ha visto Zane Smith perdere il controllo della sua Ford, causando un contatto all’uscita di curva 2 e un incidente a catena. La direzione gara ha deciso di neutralizzare la corsa e di conseguenza terminare la gara. Preece, leader alla yellow flag, è stato eletto vincitore, con la sua Ford che ha meritatamente primeggiato davanti a Daniel Suarez, Michael McDowell e Tyler Reddick.

La Chase e la classifica finale

La vittoria di Preece ha automaticamente garantito un posto nella Chase, la fase finale del campionato che determinerà il campione 2026. La Chase inizierà la settimana prossima con la prova di Homestead-Miami, dove il migliore in classifica sarà dichiarato campione. La classifica finale della Daytona 400 ha visto Preece al primo posto, seguito da Daniel Suarez, Michael McDowell e Tyler Reddick. La gara ha visto un’intensa lotta tra i migliori piloti, con un finale drammatico che ha portato alla decisione della direzione gara.

Un incidente che ha cambiato la gara

La prova è salita di colpi nel finale dopo un incidente in curva 3-4, dove la Chevy #77 di Carson Hocevar è andata a sbattere contro le barriere e successivamente è stata colpita dall’incolpevole Toyota #43 di Erik Jones. L’overtime conclusivo ha visto Zane Smith condurre la ripartenza davanti a Ryan Preece, pronto per contendersi gli ultimi due posti della Chase con la Ford Mustang #2 di Austin Cindric e la Chevy Camaro #97 di Shane van Gisbergen. Tutto è stato deciso a metà dell’ultimo giro, in seguito al contatto all’uscita di curva 2.

Pubblicità

Smith ha perso il controllo della propria Ford, innescando un incidente a catena che ha portato alla neutralizzazione della corsa. La direzione gara ha deciso di terminare la gara, con Preece che ha vinto per la prima volta in carriera. La vittoria ha automaticamente garantito a Preece un posto nella Chase, insieme a Austin Cindric e Bubba Wallace. Il 35enne nativo di Berlin (Connecticut) ha ottenuto la sua prima gioia in Cup Series dopo 249 tentativi falliti.

Preece ha vinto per la prima volta in carriera, conquistando un posto nella Chase. La gara ha visto un’intensa lotta tra i migliori piloti, con un finale drammatico che ha portato alla decisione della direzione gara. Preece, leader alla yellow flag, è stato eletto vincitore, con la sua Ford del team RFK Racing che ha meritatamente primeggiato davanti a Daniel Suarez, Michael McDowell e Tyler Reddick. La Chase inizierà la settimana prossima con la prova di Homestead-Miami. Il migliore in classifica al termine della prova sarà dichiarato campione 2026 della NASCAR Cup Series. La classifica finale della Daytona 400 ha visto Preece al primo posto, seguito da Daniel Suarez, Michael McDowell e Tyler Reddick. La gara ha visto un’intensa lotta tra i migliori piloti, con un finale drammatico che ha portato alla decisione della direzione gara.

La vittoria di Preece ha automaticamente garantito un posto nella Chase, la fase finale del campionato che determinerà il campione 2026. La gara ha visto un’intensa lotta tra i migliori piloti, con un finale drammatico che ha portato alla decisione della direzione gara. Preece, leader alla yellow flag, è stato eletto vincitore, con la sua Ford del team RFK Racing che ha meritatamente primeggiato davanti a Daniel Suarez, Michael McDowell e Tyler Reddick.