Alfredo Arias lascia Junior de Barranquilla: chi potrebbe sostituirlo?

Squadra di calcio colombiana in difficoltà, allenatore uruguayo lascia, possibili sostituti in discussione

Alfredo Arias ha lasciato la carica di allenatore del Junior de Barranquilla, dopo un inizio di stagione difficile che ha portato il club a occupare la 17ª posizione nella classifica della Liga BetPlay II-2026. La decisione è stata annunciata ufficialmente il 31 agosto 2026, dopo un pareggio contro l’Independiente Santa Fe che ha aggravato la situazione. La direzione del club ha riconosciuto il lavoro svolto da Arias durante il suo mandato, ricordando i due titoli consecutivi conquistati, ma ha optato per un cambio per migliorare i risultati. Il tecnico uruguayo e il suo staff non continueranno a guidare la squadra.

Un inizio di stagione disastroso

Junior de Barranquilla ha iniziato la stagione con un record di cinque partite senza vittorie, perdendo contro Deportes Tolima, Millonarios e América, mentre ha pareggiato contro Once Caldas e Independiente Santa Fe. Con solo due punti in classifica, il club ha affrontato una serie di sconfitte consecutive, comprese l’eliminazione in fase di gruppo della Copa Libertadores e la sconfitta contro Santa Fe in Superliga. Questi risultati hanno ridotto il sostegno della direzione e hanno portato alla decisione di interrompere il processo di Arias.

Un passato di successi e una crisi di risultati

Alfredo Arias ha guidato il Junior de Barranquilla con successo nel primo anno, portando il club a vincere la Liga BetPlay II-2025 e la Liga BetPlay I-2026, diventando il primo allenatore a conquistare due titoli consecutivi in un anno. Tuttavia, il semestre successivo ha visto un calo significativo, con un record di 33 vittorie, 18 pareggi e 13 sconfitte in 74 partite, portando a un tasso di vittoria del 50,9%. Nonostante i successi passati, la direzione ha ritenuto necessario un cambio per migliorare i risultati.

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La squadra, che aveva appena celebrato un bicampeonato, ha visto un calo drastico nel rendimento, con sette partite consecutive senza vittorie. Questo ha generato pressione sulla squadra e ha portato a una serie di critiche da parte della tifoseria. La direzione ha sottolineato che il calcio è segnato da cicli e decisioni inevitabili, ma ha ritenuto necessario un nuovo allenatore per recuperare la posizione in classifica.

Sebastián Viera, l’opzione più probabile

La direzione del Junior de Barranquilla sta valutando diverse opzioni per sostituire Alfredo Arias, ma il nome che emerge con maggiore forza è quello di Sebastián Viera, ex portiere e icona del club. Viera ha una lunga carriera come giocatore e ha già avuto esperienza come allenatore al Real Cartagena. La sua conoscenza del club, della sua cultura e della sua identità lo rende una scelta attraente per la direzione. Tuttavia, al momento, il club non ha confermato un accordo definitivo né ha annunciato il sostituto di Arias. Viera potrebbe rappresentare una soluzione per recuperare la squadra, che ha passato da un bicampeonato a una crisi di risultati in pochi mesi. Il suo arrivo potrebbe generare una reazione immediata nel vestiario e ristabilire la connessione con la tifoseria. Tuttavia, la direzione dovrà affrontare la sfida di rilanciare una squadra in difficoltà e di portarla nuovamente in competizione.