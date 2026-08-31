Carlos Alcaraz vince il primo set contro Safiullin agli Us Open dopo quattro mesi di stop

Carlos Alcaraz vince il primo set contro Roman Safiullin sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium agli Us Open

Carlos Alcaraz, campione in carica degli Us Open, ha dato il via al suo ritorno in campo dopo quattro mesi di stop per un infortunio al polso destro. Lo spagnolo, numero 3 del ranking Atp, ha affrontato nel primo turno il russo Roman Safiullin, numero 99 del circuito, sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium a New York. Dopo un’attesa di 139 giorni dall’ultima partita, Alcaraz ha vinto il primo set per 6-4, chiudendo la prima frazione in 49 minuti. La sfida, valida per il primo turno del torneo, ha visto il campione in carica affrontare un avversario con cui ha un bilancio di parità nel circuito Atp.

Un ritorno in campo dopo un lungo stop

Il ritorno di Alcaraz sul cemento è stato accolto con grande attesa da parte dei tifosi e degli appassionati di tennis. Dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle competizioni per quattro mesi, lo spagnolo ha mostrato una condizione fisica ottimale, nonostante i dubbi iniziali. In una conferenza stampa prima del match, Alcaraz ha spazzato via le preoccupazioni: “Bella sfida, devo stare lontano da…”, ha detto, senza specificare ulteriormente. L’atleta ha anche parlato di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, assente questa edizione per un problema al ginocchio.

Nel primo set, Alcaraz ha dimostrato una grande concentrazione e una buona gestione del servizio. Dopo un inizio equilibrato, il campione in carica ha cominciato a prendere il controllo della partita, portandosi avanti 4-3. A un certo punto, Safiullin ha salvato due set-point, ma non è riuscito a ribaltare la situazione. Alcaraz ha poi strappato il servizio al russo e si è portato sul 5-3, allungando la sua vantaggio. Dopo un’azione di gioco intensa, il primo set è finito sul 6-4 a favore del campione in carica.

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Un’azione di gioco intensa e un’attenzione costante

La partita ha visto un’azione di gioco molto coinvolgente, con entrambi i giocatori che hanno dato il loro meglio. Safiullin, pur non riuscendo a ribaltare il vantaggio, ha mostrato una buona resistenza e una buona tecnica al servizio. Alcaraz, invece, ha dimostrato una grande capacità di rimanere concentrato e di mantenere il controllo del match. Il risultato del primo set ha dato un buon vantaggio al campione in carica, ma la sfida non è ancora finita.

Il primo turno degli Us Open è stato caratterizzato da partite intense e da un’atmosfera di grande attesa. La sfida tra Alcaraz e Safiullin è solo uno dei tanti match che hanno visto la partecipazione di giocatori di alto livello. Il campione in carica, dopo un lungo stop, ha dato un primo segnale di forza, ma la sua strada verso la vittoria finale sarà sicuramente lunga e difficile. Il tennis degli Us Open è sempre emozionante, e questa edizione non fa eccezione.