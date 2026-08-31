Italia domina la staffetta mista del triathlon e vince l’oro ai Giochi del Mediterraneo 2026

Squadra azzurra vince l’oro nella staffetta mista del triathlon ai Giochi del Mediterraneo 2026, con Bianca Seregni e Euan De Nigro in testa

L’Italia ha dominato la staffetta mista del triathlon ai Giochi del Mediterraneo 2026, conquistando l’oro in una gara che ha visto il predominio totale degli azzurri. La vittoria, ottenuta a Taranto, ha visto la squadra italiana superare la Spagna, che ha conquistato l’argento, e la Francia, che si è aggiudicata il bronzo. La Turchia e il Portogallo hanno completato il podio, rispettivamente quarta e quinta. La gara, che si è svolta in una sfida a cinque, ha visto la Slovenia non partecipare.

La forza del team azzurro

Il successo italiano si è delineato sin dalla prima frazione, quando Paola Sacchi ha lanciato l’attacco nella corsa, staccando immediatamente gli avversari. L’azzurra ha chiuso in 20’31”, rifilando 12 secondi alla francese Celia Merle, prima delle inseguitrici. Il compito di Riccardo Cultore è stato quello di non far rientrare gli avversari e, se possibile, allungare ulteriormente sugli inseguitori. La frazione di ciclismo è diventata una sorta di cronometro breve, con l’azzurro che ha dilatato il gap, presentandosi a metà gara con 21 secondi sullo spagnolo Eduardo Blanco Molla.

La performance di Bianca Seregni ha definitivamente spinto la squadra verso la vittoria.

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La frazione di Bianca Seregni è stata quella della definitiva spallata alla concorrenza: l’azzurra ha volato a nuoto, spegnendo qualsiasi velleità di rimonta della Spagna. Costruendo ulteriore margine nel ciclismo, Seregni ha arrivato all’ultimo cambio con 54 secondi di vantaggio sull’iberica Natalia Castro Santos. L’ultimo frazionista azzurro, Euan De Nigro, ha concluso la gara con una cavalcata incontrastata, guadagnando ancora terreno sulla Spagna e su tutti gli altri inseguitori, ormai sgranati, e chiudendo con un crono complessivo di 1:19’44”.

Un dominio senza eguali

La vittoria italiana ha visto un dominio totale e incontrastato, con un gap significativo rispetto ai rivali. La Spagna, che ha conquistato l’argento, ha chiuso a 1’22” dal team azzurro, mentre la Francia si è piazzata al bronzo a 1’59” dal primo posto. La Turchia, quarta, ha concluso a 3’04”, e il Portogallo, quinto, a 3’13”. La Slovenia, iscritta alla gara, non ha partecipato.

La squadra azzurra ha dimostrato una coesione e una preparazione eccezionali.

La vittoria nella staffetta mista del triathlon rappresenta un ulteriore successo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2026, confermando la sua leadership in questo sport. La squadra ha dimostrato una coesione e una preparazione eccezionali, con ogni atleta che ha contribuito al successo finale. La gara ha visto un’organizzazione impeccabile e una prestazione di alto livello, che ha lasciato senza parole i rivali.

Paola Sacchi: 20’31”

Riccardo Cultore: 21” sullo spagnolo

Bianca Seregni: 54” sull’iberica

Euan De Nigro: 1:19’44”