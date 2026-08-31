Cali e Bucaramanga si scontrano in un caos dopo il gol del Cali a Palmaseca

Tifosi e giocatori in azione durante un caos dopo il gol del Cali a Palmaseca

Il match tra Deportivo Cali e Atlético Bucaramanga, disputato al Palmaseca il 31 agosto 2026, si è chiuso in modo drammatico, con tensioni e incidenti che hanno messo in discussione la sicurezza dell’evento. Il gol del Cali nell’ultimo minuto ha scatenato un caos che ha coinvolto giocatori, tifosi e autorità. La partita, terminata 1-1, ha visto un episodio di violenza tra membri delle squadre, con espulsioni e interventi di polizia. La Commissione Disciplinaria della Dimayor dovrà analizzare le registrazioni e le dichiarazioni per decidere sanzioni severe.

Un episodio di violenza tra tecnici e giocatori

Il tecnico del Bucaramanga, Pablo Peirano, ha avuto un comportamento aggressivo dopo il gol del Cali. Secondo le denunce del tecnico del Cali, Rafael Dudamel, Peirano ha pugnalato un pallone verso la cancha, è entrato nel campo per contestare l’arbitro e ha avuto un alterco con Keimer Sandoval. L’episodio ha scatenato una trifulca tra giocatori di entrambe le squadre, con espulsioni dirette di José García e Keimer Sandoval. La tensione ha portato a un intervento delle autorità per sospendere la partita.

La reazione dei tifosi e la gestione della situazione

La violenza non si è limitata al campo: alcuni tifosi hanno aperto le porte di accesso e hanno tentato di invadere il terreno di gioco. Le autorità hanno dovuto intervenire per mantenere l’ordine. L’arbitro ha deciso di sospendere la partita per mancanza di sicurezza. In seguito, il tecnico Dudamel ha criticato apertamente Peirano, definendolo una vergogna per il calcio. Peirano, invece, ha evitato di parlare ai media e ha mandato il suo assistente, Javier Tetes, a rispondere alle domande. Tetes ha giustificato la sospensione del gioco, affermando che l’arbitro aveva permesso di giocare due azioni con persone all’interno del campo. La Commissione Disciplinaria della Dimayor dovrà valutare le prove e decidere sanzioni per i giocatori, i tecnici e l’impianto di Palmaseca. L’episodio rappresenta uno dei momenti più drammatici del campionato e potrebbe avere conseguenze significative per le squadre coinvolte.

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La partita ha visto un momento di dramma e caos, ma il calcio continuerà a essere un’arma di unità e passione per i tifosi. La decisione della Commissione Disciplinaria sarà fondamentale per stabilire un nuovo equilibrio nel campionato. La situazione ha messo in luce i problemi di sicurezza dell’impianto e la necessità di controlli più rigorosi. La Dimayor dovrà prendere provvedimenti severi per evitare che simili incidenti si ripetano. Il calcio colombiano, pur con le sue tensioni, rimane un’esperienza unica e coinvolgente per i tifosi.

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