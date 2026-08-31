Roma, Gasperini: “Squadra con più soluzioni e robustezza superiore”

Tecnico Roma Gian Piero Gasperini commenta mercato e preparazione squadra in vista del match contro il Lecce

La Roma, in vista del match contro il Lecce, ha visto il tecnico Gian Piero Gasperini commentare l’andamento del mercato e la preparazione della squadra. Il tecnico ha ribadito che durante l’estate non sono state registrate trattative significative, ma si è concentrato sull’attuale squadra, che secondo lui possiede “più soluzioni e una robustezza superiore rispetto all’anno scorso”. La squadra, a suo parere, è in grado di dare continuità allo scorso anno e persino migliorarsi. Gasperini ha anche sottolineato che “sotto quell’aspetto siamo tra i primissimi” e che il morale della squadra è positivo.

Arrivo di De Roon e Balerdi

Il tecnico ha sottolineato l’arrivo di due nuovi giocatori, Marten De Roon e Balerdi, che hanno portato una svolta fisica e una personalità importante alla squadra. De Roon, ex centrocampista dell’Atalanta, ha riacceso la speranza del tecnico, che ha espresso soddisfazione per il suo arrivo. “Questo è un doppio colpo che ci ha dato una svolta fisica forte”, ha detto Gasperini, che ha anche sottolineato come De Roon, pur essendo un ritorno dopo un periodo con la squadra di Bergamo, abbia un’esperienza e una leadership importanti.

La squadra ha spirito e continuità

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Gasperini ha anche parlato del morale della squadra, sottolineando che “sotto quell’aspetto siamo tra i primissimi”. L’allenatore ha espresso fiducia nella squadra, che, a suo parere, è in grado di dare continuità al lavoro svolto in precedenza. “E’ presto e non abbiamo avuto tempo”, ha spiegato, ma ha ribadito che la squadra è pronta a dare il meglio in campo.

Trattative e uscite

Sul fronte delle uscite, Gasperini ha confermato che l’arrivo di De Roon ha liberato la partenza di El Aynaoui verso il Lipsia, mentre la situazione di Vaz è condizionata all’arrivo dell’attaccante. L’allenatore ha anche smentito le trattative per Soulé, che non sono state registrate durante l’estate. Inoltre, ha espresso la sua soddisfazione per la squadra attuale, che, a suo parere, è in grado di dare un buon risultato contro il Lecce. La Roma, in attesa del match contro il Lecce, si prepara con fiducia e determinazione. Il tecnico, pur non essendo ancora appagato, ha espresso la sua soddisfazione per la squadra e per i nuovi arrivi, che potrebbero fare la differenza in campo. La sfida contro il Lecce rappresenta un’altra occasione per dimostrare la solidità e la capacità di crescita della squadra giallorossa.

Il tecnico ha anche commentato la partita in diretta, sottolineando che la Roma ha subito un vantaggio al 4′ con Malen. Nonostante la prestazione iniziale, Gasperini ha espresso la sua soddisfazione per la squadra, ma ha anche chiesto un ultimo sforzo a D’Amico e ai Friedkin. “Per completare la rosa mancano un terzino sinistro e un attaccante”, ha detto, indicando i punti di forza e di debolezza della squadra. Nonostante le trattative in corso, Gasperini ha ribadito che non sono state registrate altre operazioni significative durante l’estate. “Non ce ne sono state durante l’estate”, ha detto, concentrando l’attenzione sul presente e sul futuro della squadra. L’allenatore ha anche espresso la sua fiducia nella squadra, che, a suo parere, è in grado di dare un buon risultato contro il Lecce.