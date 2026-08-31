Usa senza due stelle chiave prima del Mondiale Femenino

Squadra Usa senza A’ja Wilson e Kelsey Plum, prima del Mondiale

Due assenze pesanti per la squadra USA prima del Mondiale

La squadra femminile di basket degli Stati Uniti si prepara al Mondiale Femenino 2026, ma si trova senza due delle sue giocatrici più importanti: A’ja Wilson e Kelsey Plum. Entrambe sono state costrette a saltare il torneo a causa di infortuni. Wilson, considerata la giocatrice più dominante del pianeta, ha subito lesioni al piede e alla schiena durante la stagione nella WNBA, e ha priorizzato il riposo per arrivare al meglio ai playoff. Plum, invece, ha sofferto di una lesione alla caviglia e non è più in grado di giocare per il resto della stagione.

La mancanza di Wilson potrebbe influire sulle possibilità di vittoria della squadra USA. La giocatrice, alta 1,93 metri, è stata eletta MVP quattro volte nella WNBA e ha vinto tre titoli con le Las Vegas Aces. Con la sua assenza, la squadra USA si trova a dover fare i conti con un gap di qualità e esperienza. Al suo posto entreranno Kiki Iriafen e Sonia Citron, che non hanno la stessa esperienza internazionale.

Una squadra senza le sue stelle più importanti

La squadra USA, pur rimanendo la grande favorita per il titolo, si trova a dover affrontare il Mondiale senza due delle sue giocatrici più importanti. Wilson, con 26 punti e 9,4 rimbalzi a partita, era una delle chiavi del successo della squadra. Plum, invece, aveva promediato 21,5 punti e 5,4 assistenze, contribuendo in modo significativo alla squadra. La mancanza di entrambe potrebbe ridurre le possibilità di vittoria della squadra USA. Nonostante la squadra abbia altre stelle, la mancanza di esperienza e di una leadership come quella di Wilson potrebbe influire sulle prestazioni in campo. La squadra dovrà trovare un equilibrio tra la sua forza e la mancanza di due giocatrici chiave.

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La squadra USA, pur rimanendo la grande favorita, si trova a dover affrontare il Mondiale senza due delle sue giocatrici più importanti. La mancanza di Wilson e Plum potrebbe influire sulle prestazioni in campo, soprattutto in un torneo in cui la qualità e l’esperienza sono decisive. La squadra dovrà trovare un modo per compensare la mancanza di due giocatrici chiave. La squadra USA dovrà fare i conti con un’assenza di peso. Nonostante la squadra abbia altre stelle, la mancanza di Wilson e Plum potrebbe ridurre le sue possibilità di vittoria. La squadra dovrà trovare un modo per compensare la mancanza di esperienza e di leadership.