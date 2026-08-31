Italia-Bulgaria, Europei volley femminile 2026: le azzurre in campo per il quarto di finale

Squadre di volley femminile Italia e Bulgaria in campo per l’ottavo degli Europei 2026

L’Italia si appresta a disputare un’importante partita agli Europei di volley femminile 2026, in programma alle ore 16.00 a Brno, in Repubblica Ceca. La squadra, guidata dal tecnico Julio Velasco, affronta la Bulgaria, quarta forza del gruppo B, in un ottavo di finale che potrebbe decidere il passaggio ai quarti di finale. L’obiettivo per le azzurre è offrire una prova lineare e meritarsi il passaggio al prossimo turno, che vedrà confronto tra la vincente di questa partita e la vittoriosa della sfida tra Cechia e Svezia.

Formazioni e precedenti

Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione, a inizio giugno, in occasione della prima partita della fase preliminare della Nations League, disputata a Brasilia. In quel momento, l’Italia vinse con un secco 3-0, ma l’incontro fu giocato senza l’impegno di diversi effettivi che saranno protagonisti in questa occasione. La Bulgaria, guidata da coach Marcello Abbondanza, ha già mostrato capacità in alcune partite, come l’impresa contro la Francia e la vittoria contro l’Austria al tie-break. Nonostante abbia perso contro la Grecia, la squadra bulgara è considerata una contendente seria.

Le probabili formazioni

La formazione italiana, che si aspetta di partire con tutti i favori del pronostico, potrebbe confermare la sua squadra tipo: Paola Egonu in posizione di opposto, Alessia Orro come palleggiatrice, Ekaterina Antropova e Myriam Sylla come schiacciatrici, Sarah Fahr e Anna Danesi come centrali, Eleonora Fersino come libero. Il Guru, come è ormai consuetudine, adotterà il doppio cambio, con l’impiego della palleggiatrice Carlotta Cambi e della bomber Merit Adigwe. A disposizione ci sono anche Stella Nervini e Gaia Giovannini come martelli, e Denise Meli come centrale.

Pubblicità

La Bulgaria, invece, dovrebbe schierare Iva Dudova in posizione di opposto, con Aleksandra Milanova e Monika Krasteva come schiacciatrici, Maria Krivoshiyska e Kaya Nikolova come centrali, Lora Slavcheva come palleggiatrice, e Mila Pashkuleva e Zhana Todorova come liberi. La squadra bulgara, sebbene non abbia vinto tutte le sue partite, si presenta con buone individualità e potrebbe creare alcune sorprese. La partita Italia-Bulgaria è un test cruciale per le azzurre, che dovranno dimostrare coesione e concentrazione per raggiungere i quarti di finale. La squadra, dopo aver vinto le prime cinque partite a Göteborg e aver conquistato il primo posto nella Pool D, si appresta a un impegno di alto livello. La diretta live, disponibile su OA Sport, seguirà punto dopo punto, scambio dopo scambio, per non perdere nulla del match.

La Bulgaria, pur non essendo al top della forma, ha dimostrato di poter creare problemi. Nonostante abbia perso contro la Grecia, la squadra bulgara ha vinto contro l’Austria al tie-break e ha firmato l’impresa contro la Francia. L’Italia, però, ha la possibilità di dimostrare la sua superiorità e di proseguire la sua striscia di vittorie. Il match è un’occasione per dimostrare la forza e la coesione della squadra, in vista dei prossimi passi della competizione.