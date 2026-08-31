Arbeloa critica la mancanza di attitudine del Fulham dopo la sconfitta contro il Sunderland

Arbeloa critica il Fulham per la mancanza di attitudine e coraggio dopo la sconfitta contro il Sunderland

Álvaro Arbeloa, tecnico del Fulham, ha espresso la sua delusione dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland, sottolineando la mancanza di attitudine e di coraggio da parte della squadra. La partita, giocata al Stadium of Light, ha visto il Fulham dominare il possesso del pallone ma non sfruttare le occasioni, con un risultato che ha lasciato il tecnico spagnolo insoddisfatto. Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid, ha espresso un giudizio severo, ritenendo che il team non abbia dato il massimo e non abbia dimostrato la mentalità necessaria per competere in Premier League.

La mancanza di coraggio e di attitudine

Arbeloa ha accusato il Fulham di non aver corso e di non aver lottato durante la partita, sottolineando che “ni siquiera luchamos, no corrimos; hubo un nivel técnico deficiente”. L’allenatore ha espresso la sua insoddisfazione per la mancanza di attitudine, ritenendo che la squadra non abbia dato il massimo. Non estuvimos a nuestro nivel; necesitamos demostrar algo más, ha detto, riferendosi al fatto che il team non ha mostrato la determinazione richiesta per competere in una competizione di alto livello.

Un’occasione persa e un futuro da costruire

Nonostante il possesso del pallone, il Fulham non ha sfruttato le occasioni, con un risultato che ha lasciato il tecnico spagnolo deluso. “Empezamos mejor la segunda parte durante 10 ó 15 minutos, pero un partido dura 90 minutos y hoy merecimos perder”, ha dichiarato Arbeloa, riferendosi al fatto che la squadra non ha mantenuto la concentrazione per tutta la partita. L’allenatore ha anche ricordato la sconfitta contro il Chelsea, sottolineando che la squadra deve migliorare la sua mentalità e la sua attitudine, non solo in casa ma anche in trasferta.

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Arbeloa ha espresso la sua convinzione che il Fulham possa migliorare, ma ha anche riconosciuto che la squadra deve lavorare al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Tenemos que trabajar al máximo. Necesitamos luchar por cada balón y correr desde el primer minuto hasta el pitido final, ha detto, sottolineando l’importanza di una mentalità vincente. L’allenatore ha anche ricordato che il team ha una settimana per preparare il prossimo match contro il Palace, un incontro che potrebbe essere cruciale per il futuro del club.

La sconfitta contro il Sunderland rappresenta un momento di riflessione per il Fulham, che dovrà dimostrare di essere in grado di competere in Premier League. Arbeloa, pur deluso, ha espresso fiducia nel team, ma ha anche chiarito che la squadra deve migliorare la sua attitudine e la sua determinazione. Sabemos lo importante que será, ha detto, riferendosi al fatto che il prossimo match contro il Palace potrebbe essere un test cruciale per il club.

Arbeloa critica la mancanza di attitudine del Fulham

La squadra non ha dato il massimo durante la partita

Il tecnico spagnolo chiede una mentalità vincente

Il tecnico ha anche sottolineato che il Fulham ha una settimana per preparare il prossimo match contro il Palace, un incontro che potrebbe essere cruciale per il futuro del club. Arbeloa ha espresso la sua convinzione che il team possa migliorare, ma ha anche chiarito che la squadra deve lavorare al massimo per raggiungere i propri obiettivi. Debemos ser conscientes de que somos el Fulham y tenemos que luchar, ha detto, riferendosi al fatto che la squadra deve dimostrare la sua determinazione e la sua attitudine in ogni partita.