Marco Odermatt, un “piccolo infortunio” lo tiene in Europa. La verità non è così semplice

Marco Odermatt si ferma per un infortunio. La situazione non è chiara e si attende la verità.

Marco Odermatt, atleta svizzero, si ferma per un infortunio. La situazione non è chiara e si attende la verità

Il campione svizzero di sci alpino Marco Odermatt ha dovuto rimandare il suo viaggio in Cile a causa di un “piccolo infortunio”. L’annuncio è arrivato il 29 agosto 2026, tramite la federazione rossocrociata, che ha comunicato la decisione di non partire per il Sudamerica. L’atleta, considerato uno dei migliori del momento, aveva pianificato di partecipare a un importante stage di allenamento in vista della stagione invernale 2026-2027. La notizia ha suscitato curiosità e preoccupazione, soprattutto per la natura del problema, descritto come “lieve”, ma che richiede una riabilitazione.

Un infortunio che non sembra tanto piccolo

Durante un allenamento svolto la scorsa settimana, Odermatt ha lamentato un dolore. Gli esami clinici hanno evidenziato una “leggera lesione muscolare”, ma la federazione ha optato per una prudenza che sembra andare al di là di un semplice problema. La parola “Reha”, abbreviazione di Rehabilitation, è stata utilizzata per spiegare la necessità di una terapia e di una riabilitazione. Tuttavia, non è stato specificato quale muscolo sia stato interessato, lasciando aperte molte domande.

La mancanza di dettagli ha alimentato ulteriori dubbi.

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La situazione di Odermatt rimane un mistero, anche se la federazione ha cercato di tranquillizzare gli appassionati. La parola “Reha” è stata usata come spiegazione, ma non ha risolto le domande. Molti si chiedono se si tratti di un semplice risentimento muscolare o se si tratti di una lesione che potrebbe mettere in discussione la sua preparazione per la stagione. La mancanza di informazioni precise ha lasciato spazio a interpretazioni diverse, con alcuni che vedono un semplice malinteso, altri un problema più serio.

La stagione invernale in sospeso

Il programma di Odermatt prevedeva di partecipare a una serie di gare in Sudamerica, tra cui quelle in Cile e negli Stati Uniti. Tuttavia, la decisione di rimanere in Europa ha messo in discussione la sua preparazione per la stagione invernale. La data di apertura della stagione è fissata a Sölden il 25 ottobre, ma Odermatt non è previsto per le prime gare. Inoltre, nel cuore di novembre sono programmati due slalom, disciplina in cui l’atleta non si cimenta. Questo ha suscitato ulteriore perplessità, soprattutto considerando che la sua assenza potrebbe influire sulle sue possibilità di competere in alcune prove.

La federazione svizzera ha evitato di fornire dettagli sulle tempistiche del recupero.

Questo ha alimentato ulteriori dubbi, soprattutto tra gli osservatori più attenti. Molti si chiedono se l’infortunio sia davvero lieve o se si tratti di una lesione più grave, che richiederebbe un periodo di recupero più lungo. La mancanza di informazioni precise ha reso la situazione ancora più ambigua, con la comunità dello sci alpino che attende con ansia la verità.