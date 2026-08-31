Nuovo ct per la nazionale femminile di calcio a 5: Alfredo Paniccia prende le redini

Squadra azzurra di calcio a 5 con nuovo ct, Alfredo Paniccia, in preparazione per Europeo 2027

Dopo nove anni di guida tecnica, la nazionale femminile italiana di calcio a 5 ha visto cambiare la sua guida. Dopo Francesca Salvatore, il nuovo ct è Alfredo Paniccia, che prende le redini della squadra a partire da inizio settembre. La decisione è stata annunciata dalla Divisione Calcio a 5, in una scelta condivisa tra il presidente Stefano Castiglia e il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. L’obiettivo è rafforzare il percorso di crescita della squadra, con l’obiettivo di qualificarsi per la fase finale dell’Europeo del 2027.

Un passaggio di consegne con riconoscimento al passato

Francesca Salvatore, che ha guidato la squadra per diversi anni, ha lasciato un’eredità significativa, con la squadra che ha raggiunto un buon livello internazionale. Il presidente Malagò ha espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza del calcio a 5 per la FIGC. La scelta di Paniccia, condivisa con la Divisione, punta a dare un nuovo impulso al cammino delle azzurre. La scelta di Paniccia riflette una visione condivisa tra la Divisione e la FIGC, con l’obiettivo di consolidare e valorizzare il futsal femminile italiano. Il presidente Castiglia ha sottolineato come il nuovo corso rafforzi il rapporto di condivisione e collaborazione all’interno della filiera federale.

Un profilo di tecnico con esperienza e passione

Alfredo Paniccia, classe 1986, è un tecnico che ha vissuto il futsal a pieno nella sua carriera. Ha iniziato come viceallenatore del Palestrina in Serie B, e nel 2019-2020 ha fatto parte dello staff della nazionale italiana maschile. Tornato ad allenare in Serie A2, ha sviluppato sinergie con la FIGC, avviando il progetto Futsal+ e diventando referente per lo sviluppo del movimento. Nel 2023 ha vinto la Coppa della Divisione con la L84 Torino, attuale campione d’Italia, e ora si prepara a un nuovo capitolo con la nazionale femminile.

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Paniccia ha espresso orgoglio per l’incarico e riconoscimento per chi lo ha preceduto. “La FIGC l’ho sempre sentita come una seconda casa. Potersi sedere sulla panchina di una Nazionale così importante è motivo di grande orgoglio. Ringrazio la Federcalcio, nella persona del presidente Giovanni Malagò e del Presidente del Club Italia Claudio Ranieri, così come la Divisione Calcio a 5 e il presidente Stefano Castiglia. Eredito una squadra che ha effettuato un percorso di crescita lungo e importante.”

I primi impegni di Paniccia con la nazionale femminile saranno previsti per inizio settembre, quando il gruppo azzurro si radunerà a Novarello. A ottobre, invece, si terranno i test ufficiali in Slovenia, con l’obiettivo di affrontare il Main Round di qualificazione all’Europeo del 2027. La squadra si preparerà a un’importante sfida, con l’obiettivo di qualificarsi per la prima volta nella fase finale del torneo. La sfida per la fase finale dell’Europeo del 2027 è un obiettivo chiaramente definito. “Davanti a noi abbiamo subito un obiettivo, cercare di qualificarci per la prima volta alla fase finale dell’Europeo: è una sfida stimolante a cui dedicherò tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, nell’interesse della squadra e dello sviluppo del movimento femminile che oggi offre tanti margini di crescita”, ha concluso Paniccia.

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