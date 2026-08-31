Quartararo annuncia fine con Yamaha: “Non voglio più aiutare il team”

Quartararo in pista con Yamaha, tensioni con la squadra, comunicato di fine collaborazione

Il campione del mondo del 2021, Fabio Quartararo, ha annunciato la fine della sua collaborazione con la Yamaha, dichiarando: “Non voglio più aiutare il team”. L’annuncio, arrivato dopo un weekend di gara al Gran Premio di Aragon, ha sottolineato una profonda distanza tra il pilota e la squadra giapponese. Quartararo, che ha concluso la gara in 18° posizione, ha espresso un forte disappunto per le scelte tecniche e le limitazioni imposte dal team. La sua decisione di non più collaborare con la squadra ha messo in luce un clima di tensione crescente nel box Yamaha.

Disappunto per scelte tecniche e limitazioni

Dopo un weekend in cui ha subito diversi errori durante la gara, Quartararo ha rivelato di non riuscire a trovare una soluzione con la Yamaha. Il francese ha spiegato che, durante la gara, ha perso tempo a causa di problemi di freno e di chiusura di gomme, causando un distacco di circa due secondi da Lorenzo Savadori e 24 secondi da Jack Miller. “Non voglio più aiutare il team” ha dichiarato, sottolineando un dissenso crescente. La sua frustrazione è aumentata anche per le limitazioni tecniche, come l’impossibilità di testare nuove soluzioni in Austria, dove aveva intenzione di provare modifiche al telaio.

Quartararo ha espresso la sua volontà di smettere di provare cento cose in un fine settimana, indicando un cambio di prospettiva.

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Test falliti e decisione di smettere di provare

Durante il fine settimana, Quartararo ha provato diverse soluzioni, ma i risultati non sono stati soddisfacenti. Ha testato tre volte il telaio, ma non ha visto miglioramenti. “Ho fatto più il collaudatore che altro”, ha commentato, indicando un senso di frustrazione per l’incapacità di trovare una direzione tecnica vincente. La Yamaha, a sua volta, sembra non essere in grado di rispondere alle sue richieste, portando a una frattura tra il pilota e la squadra. Quartararo ha espresso la sua volontà di smettere di provare cento cose in un fine settimana, indicando un cambio di prospettiva.

La sua decisione di non più aiutare il team ha suscitato reazioni nel paddock, con molti che vedono un’altra prova di tensioni interne nella squadra. Tuttavia, il futuro di Quartararo è già scritto: il francese ha ufficializzato il passaggio alla Honda per il biennio 2027-2028. La sua avventura con Yamaha è destinata a concludersi, ma le ultime parole pronunciate ad Aragon potrebbero complicare i mesi che separano il pilota dal suo addio alla Casa di Iwata.

Quartararo ha anche spiegato che, durante la gara, ha perso tempo a causa di problemi di freno e di chiusura di gomme, causando un distacco di circa due secondi da Lorenzo Savadori e 24 secondi da Jack Miller. “Non voglio più aiutare il team” ha dichiarato, sottolineando un dissenso crescente. La sua frustrazione è aumentata anche per le limitazioni tecniche, come l’impossibilità di testare nuove soluzioni in Austria, dove aveva intenzione di provare modifiche al telaio.

La sua decisione di non più aiutare il team ha suscitato reazioni nel paddock, con molti che vedono un’altra prova di tensioni interne nella squadra. Tuttavia, il futuro di Quartararo è già scritto: il francese ha ufficializzato il passaggio alla Honda per il biennio 2027-2028. La sua avventura con Yamaha è destinata a concludersi, ma le ultime parole pronunciate ad Aragon potrebbero complicare i mesi che separano il pilota dal suo addio alla Casa di Iwata.

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