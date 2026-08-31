Alex Palou, il pilota che riscrive la storia dell’IndyCar

Alex Palou in pista durante una gara di IndyCar, con la sua vettura in posizione di vantaggio

Palou, il pilota che domina la NTT IndyCar Series

Alex Palou, pilota spagnolo della NTT IndyCar Series, si conferma ancora una volta il dominatore incontrastato della categoria. Con un record di vittorie e prestazioni di alto livello, il 29enne ha riscritto la storia del motorsport americano. Dopo la quinta vittoria consecutiva e la quarta stagionale, Palou si appresta a un nuovo traguardo: eguagliare il record di successi di Scott Dixon, attualmente a 6.

Un record di vittorie e un futuro promettente

Palou, con 25 vittorie nella sua carriera, si colloca al 17° posto nella classifica di tutti i tempi. Tuttavia, il suo record è in continua crescita. Dopo l’introduzione dell’iberido, la sua forza è quasi raddoppiata, rendendolo il pilota perfetto per la generazione attuale di vetture. Con un cambio regolamentare in arrivo nel 2027, il futuro è aperto, ma nel frattempo il #10 del gruppo ha la chance di eguagliare il record di successi di Dixon.

Un talento in crescita e un’evoluzione senza precedenti

Il catalano, noto per la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di pista, ha superato una delle sue principali debolezze: la mancanza di esperienza sugli ovali. Ora, è una certezza anche in questa categoria. Con sei volte a segno quest’anno, Palou non ha un vero rivale, e la sua striscia di successi sembra senza fine.

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Un pilota unico e un futuro senza limiti

Palou è diventato quasi imbattibile, con prestazioni che superano ogni aspettativa. Il suo successo non è solo un risultato sportivo, ma un segno di una carriera in continua evoluzione. Con almeno dieci anni di carriera davanti a sé, i primati che potrebbe migliorare sono incalcolabili. Il record di sette titoli di AJ Foyt non è lontano, e per quanto riguarda le vittorie, la strada è ancora lunga.

Un futuro che promette

Mentre il mondo della F1 si concentra su eventi come il GP Italia 2026, Palou si prepara a un nuovo capitolo nella sua carriera. Il suo successo ha cambiato la tendenza del motorsport, e ora è diventato quasi un simbolo di eccellenza. Nonostante le vicende passate con McLaren e Zak Brown, il suo progressivo allontanamento dal mondo della F1 non ha impedito a Palou di continuare a dominare.

Un pilota che ha scritto la sua storia

Palou è diventato un pilota unico, con una carriera che sembra senza fine. La sua striscia di successi, la sua capacità di adattarsi a qualsiasi tipo di pista e la sua costanza lo hanno reso un punto di riferimento per la categoria. Con il 2027 in arrivo, il futuro è aperto, ma per ora, Palou resta il pilota più forte del momento.