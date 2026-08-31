Convocati Italia Mondiali su strada 2026: Crippa e Arese in campo, nomi di spessore sul miglio

Dieci atleti italiani si preparano ai Mondiali su strada 2026, tra convocati di spessore e nomi importanti sul miglio

Il 31 agosto 2026, l’Italia ha ricevuto le convocazioni per i Mondiali di corsa su strada, che si terranno a Copenhagen (Danimarca) il 19 e 20 settembre. L’elenco, diramato dal DT Antonio La Torre, comprende dieci atleti: sei uomini e quattro donne, che si contenderanno medaglie in tre discipline diverse. Tra i nomi più attesi, Yeman Crippa, Pietro Arese e Ludovica Cavalli, tutti in ottima forma e pronti a dare il loro contributo. L’obiettivo del team italiano è di fare bene, con un mix di esperienza e potenziale.

Yeman Crippa, il campione in cerca di un colpaccio

Yeman Crippa, vincitore della Maratona di Parigi, è stato convocato per la mezza maratona. Dopo il quarto posto ai 10.000 metri agli Europei di Birmingham, il campione d’Europa si prepara a un’altra sfida. Il record italiano sui 21,097 km a Napoli lo ha reso uno dei migliori del panorama italiano. Crippa, con la sua esperienza e la sua capacità di resistenza, potrebbe fare la differenza in una gara che richiede concentrazione e determinazione. Il suo obiettivo è chiaramente ambizioso: cercare un risultato di lusso.

Il campione d’Europa si prepara a un’altra sfida, con l’obiettivo di fare bene.

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Pietro Arese e Ludovica Cavalli, i protagonisti del miglio

Due atleti in forma eccellente sono stati convocati per il miglio: Pietro Arese e Ludovica Cavalli. Entrambi sono considerati tra i migliori del panorama italiano e potrebbero stupire in una prova che richiede precisione e velocità. Arese, in particolare, ha dimostrato una grande capacità di gestione della gara, mentre Cavalli, con la sua tecnica e la sua resistenza, è in grado di tenere il passo con i migliori del mondo. La loro partecipazione potrebbe rappresentare un punto di forza per l’Italia.

Al loro fianco, altri atleti di spessore come Badr Jaafari e Alberto Mondazzi, che si contenderanno la vittoria nella mezza maratona. Tra le donne, Micol Majori, che si è distinta sui 5 km dopo aver conquistato il bronzo continentale sui 5000 metri, e Sofiia Yaremchuk, emergente e in ottima forma. Elvanie Nimbona, invece, si concentrerà sulla mezza maratona, con l’obiettivo di fare bene.

Un team in crescita, con un piano chiaramente definito

La squadra italiana, guidata dal DT Antonio La Torre, ha un piano ben definito: cercare di fare bene in una competizione che vede la partecipazione di atleti di alto livello. L’Italia, con i suoi dieci convocati, ha una combinazione di esperienza e potenziale che potrebbe portare a risultati significativi. La preparazione è stata intensa, e i convocati si stanno allenando con la massima concentrazione. L’obiettivo è chiaramente di fare bene, ma anche di dare il massimo in una competizione che richiede tanto impegno. Il Mondiale di corsa su strada 2026 rappresenta un’occasione importante per l’Italia, che punta a confermare la sua posizione tra i migliori del mondo. Con atleti come Crippa, Arese e Cavalli, il team italiano ha tutte le carte in mano per fare bene e dare una prova di forza.