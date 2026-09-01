Le azzurre conquistano il pubblico italiano anche in TV

Squadra italiana di volley femminile in azione durante un match contro la Bulgaria ai Europei 2026

Le azzurre hanno registrato un grande successo in televisione durante l’ottavo di finale contro la Bulgaria ai Europei Femminili 2026. La partita, trasmessa da Rai 2 e Sky Sport, ha visto un incremento significativo del pubblico, con numeri che confermano l’interesse crescente per la Nazionale Seniores Femminile italiana. La vittoria per 3-0, guidata da Julio Velasco, ha portato l’Italia ai quarti di finale, accompagnata da un forte seguito in diretta.

Ascolti record su Rai 2 e Sky Sport

La media dei telespettatori su Rai 2 ha raggiunto i 900 mila, con una share dell’11,1%, un dato che riflette l’attenzione del pubblico italiano verso la squadra. Inoltre, la partita ha visto un totale di 1 milione e 922 mila spettatori che hanno seguito almeno una parte del match. Su Sky Sport, la media dei telespettatori è stata di 216 mila, con una reach di 510 mila nei minuti conclusivi. La partita è stata trasmessa anche da Dazn, ampliando ulteriore il pubblico raggiunto.

La vittoria per 3-0 ha suscitato un forte entusiasmo tra gli appassionati e non.

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Il successo in termini di ascolti non è solo un dato statistico, ma un segnale di interesse crescente per il volley femminile italiano. La vittoria contro la Bulgaria ha suscitato un forte entusiasmo tra gli appassionati e non, dimostrando come la squadra stia conquistando un posto di rilievo nel panorama continentale. La partita ha visto un forte coinvolgimento del pubblico, con un’attenzione che va oltre i numeri di ascolto.

Un’attenzione che va oltre i numeri

La Nazionale Seniores Femminile italiana, guidata da Julio Velasco, ha dimostrato una crescita costante nel corso dei Europei 2026. La vittoria in ottavo di finale contro la Bulgaria ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso verso la vittoria finale. La squadra, che ha già conquistato il pass per i quarti di finale, continua a suscitare interesse non solo in Italia, ma anche all’estero, grazie alla sua prestazione in campo. La partita, trasmessa da Rai 2, Sky Sport e Dazn, ha visto un incremento del pubblico in diretta, con un’attenzione che ha superato le aspettative. I numeri registrati testimoniano un forte interesse per il volley femminile italiano, che si conferma sempre più protagonista nei grandi eventi continentali. La squadra, con la sua determinazione e la sua capacità di vincere, continua a fare parlare di sé, anche al di fuori del campo.

Media su Rai 2: 900 mila spettatori

Share su Rai 2: 11,1%

Media su Sky Sport: 216 mila spettatori

Reach su Sky Sport: 510 mila nei minuti conclusivi

Totale spettatori: 1 milione e 922 mila

La vittoria contro la Bulgaria ha rappresentato un momento chiave per la squadra, che si appresta a affrontare i quarti di finale. I numeri di ascolto confermano l’importanza crescente del volley femminile italiano, con un pubblico sempre più attento e coinvolto. La squadra, con la sua forza e la sua determinazione, continua a fare parlare di sé, anche al di fuori del campo.