Giovanni Placci guida la squadra italiana per la Coppa del Mondo di Koper

Squadra italiana di arrampicata sportiva a Koper, atleti in gara per risultati pesanti

La squadra italiana per la Coppa del Mondo di Koper

La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva si svolgerà a Koper, in Slovenia, e l’Italia ha convocato nove atleti per prendere parte al torneo. Tra i nomi più noti c’è Giovanni Placci, che guida il gruppo della lead, la specialità più prestigiosa del settore. Placci, noto per aver vinto la medaglia d’argento agli Europei 2026 di Laval, punta a ripetere l’esperienza e a entrare nuovamente nella finale a 8.

Placci e Schenk sono i volti più riconoscibili del gruppo maschile. Con lui, presenti anche Filip Schenk, Riccardo Vicentini, Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e Andrea Ludovico Chelleris. Tutti sono considerati tra i migliori interpreti planetari della specialità, pronti a dare il loro meglio in un’annata intensa. La squadra femminile, invece, è composta da Ilaria Scolaris, Savina Nicelli e Viola Battistella, che hanno l’obiettivo di superare almeno il primo turno di qualificazione alle semifinali.

Un evento che unisce atleti di alto livello

La Coppa del Mondo di Koper non è solo un evento per i medagliati della rassegna continentale, ma anche un’occasione per i migliori atleti del mondo. In Slovenia, si incontreranno i migliori interpreti della specialità, tutti in cerca di risultati pesanti. L’Italia, con i suoi nove atleti, è pronta a dare il suo contributo al torneo, che si svolgerà nei Balcani. La squadra italiana è composta da 6 uomini e 3 donne. Fra loro vi sarà anche quel Giovanni Placci che in Francia ha conquistato la medaglia d’argento e che punta ad entrare nuovamente nella finale a 8 per poi provare a stupire. Con lui, presente anche Filip Schenk (7° agli Europei), oltre a Riccardo Vicentini, Giorgio Tomatis, Ernesto Placci e il giovane di prospettiva Andrea Ludovico Chelleris.

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La Coppa del Mondo infatti bussa alla porta dei protagonisti della lead che, sulle pareti di Koper, dovranno immediatamente farsi trovare pronti alzando ulteriormente il loro livello. L’Italia, con i suoi atleti, si prepara a un’altra sfida importante, con l’obiettivo di fare bene e di dare il massimo in un evento che mette in mostra il talento e la preparazione di tutti i partecipanti. La stagione 2026 si sta dimostrando molto competitiva per l’arrampicata sportiva, con eventi di alto livello che mettono alla prova i migliori atleti. Giovanni Placci, in particolare, ha dimostrato di essere uno dei protagonisti del momento, grazie al successo agli Europei. La sua partecipazione alla Coppa del Mondo di Koper rappresenta un’altra opportunità per dimostrare il suo livello e per cercare di raggiungere obiettivi ambiziosi.