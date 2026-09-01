Italiani sul podio al Karate ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleti italiani in finale al Karate ai Giochi del Mediterraneo 2026, medaglie per Brunori, Perfetto e Maresca

Al PalaWojtyla di Martina Franca, durante la prima sessione di incontri del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2026, l’Italia ha ottenuto tre podi: due medaglie d’argento e una di bronzo. Erminia Perfetto, nei -50 kg, e Veronica Brunori, nei -55 kg, hanno conquistato il secondo posto, mentre Luca Maresca, nei -67 kg, ha vinto il bronzo. I tre atleti, partiti dagli ottavi di finale, hanno seguito percorsi simili, arrivando sino all’ultimo atto delle rispettive categorie e poi trovando la strada sbarrata da avversarie di alto livello.

Medaglie d’argento per due atlete azzurre

Erminia Perfetto e Veronica Brunori hanno entrambe raggiunto il secondo posto, ma hanno dovuto affrontare sfide intense. Perfetto, dopo un percorso di successi, è stata sconfitta dall’algerina Cylia Ouikene con un punteggio di 9-3. Brunori, invece, ha perso contro la marocchina Chaimae El Hayti per 3-2. Nonostante le sconfitte, entrambe hanno dimostrato una grande resistenza e capacità di rimontare, arrivando comunque al podio. La loro prestazione ha messo in mostra la forza della squadra azzurra nel Karate. La resistenza e la determinazione delle atlete sono state chiaramente visibili durante le loro battaglie. Anche se non hanno potuto vincere, hanno dimostrato una capacità di adattamento e di rimontare in modo impressionante. Questi risultati rappresentano un ulteriore passo avanti per l’Italia nel mondo del karate.

Il bronzo di Luca Maresca in un match decisivo

Luca Maresca, nei -67 kg, ha seguito un percorso diverso. Dopo essere stato eliminato nei quarti di finale, l’atleta è passato dai ripescaggi per cercare il bronzo. Nella fase decisiva, ha affrontato il greco Georgios Baliotis e ha vinto per 11-9, conquistando la medaglia di bronzo. La sua vittoria ha rappresentato un momento di orgoglio per l’Italia, dimostrando che anche in un percorso non lineare, i risultati possono essere soddisfacenti. Il bronzo di Maresca ha dato ulteriore spessore al bottino azzurro nella prima sessione di incontri. L’atleta ha dimostrato una grande capacità di reazione e di rimontare in un momento cruciale, contribuendo al successo della squadra.

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Il bottino italiano al Karate ai Giochi del Mediterraneo 2026 si conferma positivo, con tre podi in totale. L’Italia, che ha già ottenuto successi in precedenti competizioni come a Guadalajara, continua a mostrare una solida presenza nel mondo del karate. Al momento, i prossimi match vedranno impegnati altri atleti azzurri, come Silvia Semeraro, Alessandra Mangiacapra e Daniele De Vivo, che partiranno dagli ottavi di finale per cercare di aggiungere ulteriori successi alla squadra.

La prestazione degli atleti italiani ha suscitato interesse e apprezzamento, con un’attenzione particolare rivolta alle loro capacità di rimontare e di affrontare avversarie di alto livello. Il Karate ai Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenta un’importante occasione per dimostrare la forza e la determinazione del team azzurro, che si prepara a nuove sfide in vista di competizioni future.