Bosna Sarajevo torna in Eurocup dopo 19 anni, con un record di partita e un lungo periodo di assenza

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Bosna Sarajevo torna in Eurocup dopo 19 anni, dopo un lungo periodo di assenza che ha visto il club rimanere lontano dalla competizione continentale. Il team bosniaco, noto per la sua storica vittoria in Coppa d’Europa nel 1979, ha ottenuto la sostituzione del AS Monaco, dichiarato non eleggibile per non rispettare le normative della competizione. Il ritorno al prestigioso torneo è un momento di grande importanza per il club, che ha vissuto un’attesa interminabile per rientrare nel contesto europeo.

Un club con una lunga storia europea

Bosna Sarajevo non è un club nuovo al panorama europeo. Il team, che ha vinto la Coppa d’Europa nel 1979, è uno dei nomi più significativi del basket continentale. Il club, che ha anche vinto la Coppa d’Europa con Mirza Delibasic, un ex giocatore del Real Madrid, ha una storia ricca e piena di successi. Il ritorno in Eurocup rappresenta un’occasione per ripetere le gesta del passato e tornare a essere protagonista. Il club ha già vissuto un’esperienza memorabile in Eurocup, come nel 2007, quando ha giocato contro l’ALBA Berlín un match che è diventato il più lungo della storia del torneo. La partita, terminata 141-127 dopo cinque overtime, ha visto Kyle Hill giocare 53 minuti e 18 secondi, mentre cinque giocatori bosniaci hanno superato i 40 minuti. Questo episodio ha messo in luce la tenacia e la capacità del team di affrontare sfide estreme.

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Un record di partita e un’esperienza unica

Il ritorno in Eurocup avverrà il 30 settembre, quando Bosna Sarajevo affronterà il Lietkabelis. Dopo 6.791 giorni di assenza, il club ha la possibilità di ripetere la sua storia di successo e di tornare a essere un’icona del basket europeo. Il team, che è campione di Bosnia e Herzegovina, si unirà al Gruppo D con squadre come Bahcesehir College Istanbul, Balkan Botevgrad, Manresa, Lietkabelis, PAOK, Ratiopharm Ulm e Roma Basketball.

Il club ha già vinto la Coppa d’Europa e ha vissuto un’esperienza unica in un match record, dimostrando la sua capacità di affrontare le sfide più estreme. Con un passato ricco di successi e un presente che punta a ripetere le gesta del passato, Bosna Sarajevo è pronto a tornare in Eurocup. Il club, che ha già vinto la Coppa d’Europa e ha vissuto un’esperienza unica in un match record, ha la possibilità di riconquistare il suo posto tra i grandi del basket europeo.

Il ritorno di Bosna Sarajevo in Eurocup rappresenta un momento di grande importanza per il club e per il basket europeo. Dopo un lungo periodo di assenza, il team ha la possibilità di tornare a essere protagonista e di ripetere le gesta del passato. Con una storia ricca e un presente pieno di potenziale, il club è pronto a tornare in una competizione che ha visto il suo nome scritto nella storia.

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