Tsitsipas commenta positività di Kyrgios: “Lo sapevo già. Era prevedibile”

Tsitsipas commenta positività di Kyrgios, Alcaraz tattico, Shelton potrebbe affrontarlo

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas ha commentato in modo diretto la positività alla cocaina di Nick Kyrgios, dichiarando di averla saputa già prima dell’annuncio ufficiale. Nella conferenza stampa post-partita dopo la vittoria contro Arthur Fils agli US Open 2026, Tsitsipas ha espresso una posizione chiara e senza ambiguità, sottolineando che la situazione era prevedibile. L’atleta, che ha vinto in quattro set, ha anche parlato del suo stato d’animo e della sua capacità di lasciarsi andare durante la partita, ritenendo che questo abbia contribuito al successo.

Alcaraz tattico, Shelton potrebbe affrontarlo

Dario Puppo, giornalista di Eurosport e conduttore della trasmissione Tennismania, ha analizzato la partita di Carlos Alcaraz, ritenendola una prova di intelligenza tattica. Secondo Puppo, il giocatore spagnolo ha giocato in modo strategico, senza forzare al servizio e scegliendo con attenzione le risposte. L’esperto ha anche sottolineato che, nel tabellone, l’unico giocatore in grado di impensierire Alcaraz fino a Shelton è il giovane talento americano. Questo commento ha suscitato interesse, soprattutto in vista degli eventuali incroci tra i due nel corso del torneo.

La vittoria di Tsitsipas contro Fils ha rappresentato un momento importante per il tennista greco. L’atleta ha espresso soddisfazione per il risultato e per la sua capacità di rimanere concentrato. Tsitsipas ha anche parlato del suo stato d’animo, riconoscendo che l’aver lasciato andare la pressione ha giocato un ruolo chiave nella sua performance. L’atleta ha inoltre espresso la sua soddisfazione per il sostegno ricevuto durante la partita, ritenendo che la squadra al suo fianco abbia contribuito al successo.

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Tsitsipas: “Sapevo che queste cose accadevano fuori dai campi”

Tsitsipas ha spiegato che, nel circuito, aveva sentito parlare di comportamenti simili a quelli di Kyrgios, anche se non aveva mai preso posizione pubblica. L’atleta ha riconosciuto che la positività alla cocaina dell’australiano non lo ha sorpreso, anzi lo ha lasciato quasi indifferente. “Ero convinto che potesse succedere”, ha detto Tsitsipas, aggiungendo che la situazione era prevedibile. L’atleta ha anche sottolineato che, nonostante la pressione psicologica, è riuscito a concentrarsi sul gioco e a non permettere a queste questioni di influenzare la sua performance. La vittoria di Tsitsipas ha segnato un ritorno in forma significativo. L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per il risultato e per la sua capacità di rimanere concentrato. Tsitsipas ha anche parlato del suo stato d’animo, riconoscendo che l’aver lasciato andare la pressione ha giocato un ruolo chiave nella sua performance. L’atleta ha inoltre espresso la sua soddisfazione per il sostegno ricevuto durante la partita, ritenendo che la squadra al suo fianco abbia contribuito al successo.

La seconda giornata degli US Open 2026 ha visto diversi momenti di interesse, tra cui la vittoria di Alcaraz e la sconfitta di Fils. Tsitsipas, tornato in forma, ha dimostrato di essere in grado di affrontare i migliori avversari, anche se la sua partita contro Fils ha avuto un impatto significativo sul dibattito sulle questioni esterne al tennis. La positività di Kyrgios ha suscitato reazioni forti, ma Tsitsipas ha preferito concentrarsi sulle sue prestazioni e sulle sue capacità di gioco, ritenendo che la sua vittoria sia un segnale positivo per il suo ritorno in forma.