Flavio Roda si ricandida alla presidenza della FISI a 78 anni. Elezioni del 10 ottobre a Verona

Flavio Roda si ricandida alla presidenza della FISI a 78 anni

Il 1 settembre 2026 è scaduto il termine per la presentazione delle candidature al Consiglio Federale della FISI, che si terrà durante l’assemblea ordinaria del 10 ottobre a Verona. Flavio Roda, attuale presidente, si è ricandidato a 78 anni, con i suoi avversari Roberto Bortoluzzi e Antonio Noris. L’elezione del nuovo presidente sarà parte del processo di scrutinio che coinvolgerà anche i consiglieri eletti tra atleti, tecnici e società sportive.

Le regole per garantire la rappresentanza di genere

Lo Statuto della FISI garantisce la presenza di almeno tre donne nel Consiglio Federale. Il processo di scrutinio sarà diviso in tre fasi: prima per i tecnici, poi per gli atleti e infine per le società sportive. Questa struttura mira a garantire una rappresentanza equilibrata e a promuovere la partecipazione femminile nel settore. La FISI ha stabilito un sistema di scrutinio che privilegia la parità di genere.

Verranno eletti 10 consiglieri, di cui due fra gli atleti (un uomo ed una donna), ed uno tra i tecnici. Il sistema è progettato per assicurare una distribuzione equilibrata tra i diversi settori della federazione. La presenza di almeno tre donne nel Consiglio Federale rappresenta un passo avanti verso una maggiore inclusività nel settore.

La decisione di Flavio Roda di ricandidarsi a 78 anni ha suscitato interesse e dibattito.

La sua esperienza e la sua conoscenza del settore potrebbero essere un vantaggio significativo, ma il processo di scrutinio sarà fondamentale per determinare chi guiderà la FISI nei prossimi anni. Tra i candidati alla presidenza, Flavio Roda si presenta con il codice tessera FISI 2506, mentre i suoi avversari sono Roberto Bortoluzzi (codice 2993) e Antonio Noris (codice 8362). L’elenco dei candidati e dei consiglieri eletti include nomi di atleti, tecnici e rappresentanti delle società sportive. Tra i consiglieri, sono stati indicati Elisabetta Biavaschi, Davide Carrara, Roberta Cataldi, Manuela Di Centa e altri. Tra gli atleti, sono stati indicati Christian Colombo, Jacopo Koch, Giuliano Razzoli, Elena Sandulli e Verena Stuffer. Per i tecnici, sono stati nominati Carlo Dal Pozzo, Giuseppe Gazzotti e Claudio Ravetto.

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La FISI, con sede a Verona, continuerà a giocare un ruolo chiave nel promuovere lo sport e nel supportare gli atleti e i tecnici. Le elezioni del Consiglio Federale saranno un momento cruciale per la direzione del movimento sportivo italiano. Il processo di scrutinio, che si svolgerà in tre fasi, mira a garantire una rappresentanza equilibrata e a rispettare le normative dello Statuto. La presenza di almeno tre donne nel Consiglio Federale rappresenta un passo avanti verso una maggiore inclusività nel settore.

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