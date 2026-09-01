Lewis Hamilton realizza il suo sogno con un Ferrari F40 restaurato dopo 30 anni

Lewis Hamilton mostra il suo Ferrari F40 restaurato dopo 30 anni in un garage

Lewis Hamilton ha reso realtà un sogno che lo accompagnava da bambino: possedere un Ferrari F40. Il pilota britannico, che ha appena iniziato la sua collaborazione con la Scuderia, ha finalmente potuto mettere in pratica una passione che lo ha seguito per tutta la vita. Il modello, restaurato dopo essere rimasto in un garage per oltre 30 anni, è tornato alla luce grazie al lavoro di esperti di Ferrari Classiche. La notizia è stata condivisa su Instagram, dove Hamilton ha raccontato la sua storia e l’importanza del veicolo per lui.

Un sogno che ha seguito per tutta la vita

Da bambino, Hamilton aveva sempre desiderato possedere un Ferrari F40, uno dei modelli più iconici e prestigiosi della storia automobilistica. Il sogno è diventato realtà quando, dopo aver iniziato a collaborare con la Scuderia, ha deciso di acquistare un esemplare del modello. Il F40, prodotto per celebrare il 40° anniversario della fondazione della Ferrari, è stato l’ultimo modello supervisionato da Enzo Ferrari in vita. Il pilota ha spiegato come, fin da quando ha iniziato a lavorare a Maranello, aveva desiderato possedere un’auto simile.

Un lavoro di restauro lungo mesi

Il processo di restauro del F40 è stato lungo e impegnativo. Il veicolo, trovato in un garage coperto di polvere, è stato portato a Maranello dove i tecnici hanno lavorato per settimane per ripristinare il modello. Hamilton ha espresso la sua gratitudine verso chi ha contribuito al progetto, sottolineando come fosse un momento importante per lui. Il risultato è un’auto che non solo rappresenta un sogno realizzato, ma anche un simbolo del legame tra lui e la Ferrari. Il F40, con i suoi 478 cavalli di potenza, è un’opera d’arte rara e prestigiosa. Il valore di un esemplare in buone condizioni può raggiungere i 3 milioni di euro. Con il restauro completato, Hamilton potrà finalmente godere appieno delle sue capacità. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di automobilismo, che hanno apprezzato l’importanza del modello per la storia della Ferrari e per la carriera del pilota.

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Il F40 è stato l’unica eccezione alla sua decisione di ridurre la collezione per motivi ambientali. Hamilton ha condiviso alcune foto del momento su Instagram, mostrando il suo F40 e raccontando la sua storia. La sua passione per le auto è stata sempre presente, anche quando ha deciso di ridurre la sua collezione per motivi ambientali. Tuttavia, il F40 è stato l’unica eccezione a questa regola, dimostrando quanto fosse speciale per lui. Con il restauro completato, il pilota può finalmente godere del suo sogno realizzato.

Hamilton ha realizzato un sogno da bambino con un Ferrari F40 restaurato dopo 30 anni.

Il modello è stato ripristinato grazie al lavoro di esperti di Ferrari Classiche.

Il F40 è uno dei modelli più prestigiosi e rari della storia automobilistica.

Il F40 rappresenta un legame simbolico tra Hamilton e la Ferrari. La decisione di possedere un F40 ha anche un significato simbolico, dato che il pilota ha sempre avuto un forte legame con la Ferrari. La sua passione per le auto è stata sempre parte della sua carriera, anche quando ha scelto di ridurre la sua collezione per motivi ambientali. Il F40, però, è stato l’unica eccezione, dimostrando quanto fosse speciale per lui. Con il restauro completato, Hamilton può finalmente godere del suo sogno realizzato.