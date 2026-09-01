Betis e Valencia, i grandi fallimenti della giornata in LaLiga

Giornata di LaLiga con partite di interesse e due grandi fallimenti del Betis e del Valencia

La terza giornata di LaLiga ha visto due grandi fallimenti: il Betis e il Valencia. Mentre squadre come Deportivo e Racing hanno ottenuto le prime vittorie, il calcio in Andalusia e Valencia ha lasciato poche soddisfazioni. Miguel Quintana, Adrián Blanco e Álex de Llano, in La Pizarra, hanno analizzato i momenti più significativi e i più gravi errori del fine settimana.

Il disastro del Betis

Il Betis è stato il team che ha suscitato maggior preoccupazione. “Il momento più drammatico della giornata è stato per il Betis, anche se ‘questa giornata poteva aver segnato tre zeri'”, ha detto Quintana. I verdiblanci sono stati sconfitti in modo netto al Ciutat de Valencia, con una difesa che non ha saputo reagire ai colpi del Levante. “Una difesa a riposo terribile, Bellerín è stato pessimo, ha fallito quasi tutto”, ha commentato Quintana. Adrián Blanco ha aggiunto: “È un collasso difensivo molto grave”. La situazione del Betis, senza il supporto di Álvaro Valles, sembra essere in un punto critico.

La vergogna del Valencia

Il Valencia, d’altra parte, non ha avuto un buon inizio di giornata. “Il ruolo del Valencia a Riazor è stato disastroso, non c’è stata reazione né orgoglio”, ha detto Quintana. La squadra, che non ha segnato un gol, è stata criticata per la mancanza di impegno. “Corberán non è il colpevole, ma questa situazione non va bene”, ha aggiunto Quintana. Adrián Blanco ha lanciato un avvertimento: “Attenzione a Corberán e al banco del Valencia, è una squadra senza anima”. Álex de Llano ha anche segnalato l’infortunio di Sadiq come un fattore negativo per il team.

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Al contrario, squadre come Deportivo e Racing hanno ottenuto le prime vittorie, con l’attacco di Aubameyang che ha celebrato il suo gol contro il Valencia. “L’azione di Aubameyang, con i tre gol, è incredibile”, ha detto Quintana. Intanto, il Villarreal, pur con un inizio non ideale, rimane una squadra solida per il futuro. “Con il Villarreal, un verde. Con il Valencia, un stop”, ha valutato Quintana. La giornata ha visto anche buoni inizi per Osasuna e un calcio vasco in forma. “L’inizio di Osasuna è molto buono, ma il gioco non è brillante”, ha spiegato Quintana. Mentre il Barça continua a mostrare buone sensazioni, soprattutto sulla sua fascia sinistra, dove Raphinha e Xavi Espart si distinguono. “Raphinha è eccezionale”, ha detto Quintana.

Il Betis e il Valencia hanno bisogno di una reazione immediata per rimanere in competizione.

Deportivo e Racing continuano a mostrare una solida attitudine.

La giornata di LaLiga, sebbene con momenti di gioia, ha lasciato chiari segnali di preoccupazione. Il Betis e il Valencia, in particolare, devono agire in fretta se vogliono rimanere in liga. Intanto, squadre come Deportivo e Racing continuano a dimostrare una solida determinazione, mentre il Villarreal e il Barça restano referenti nella competizione.