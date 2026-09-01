Nick Woltemade si trasferisce alla Juventus: prestito oneroso e firma in bianconero

Nick Woltemade sbarca a Torino, firma contratto con la Juventus dopo visite mediche

Nick Woltemade ha completato il trasferimento alla Juventus, firmando un contratto dopo le visite mediche svolte a Torino. L’attaccante canadese, dopo una domenica di riflessione, ha dato il via libera al trasferimento all’Atletico Madrid, ma la Juve ha ottenuto il suo passaggio con un accordo di prestito secco oneroso da 5 milioni di euro. L’operazione, definita nella giornata di ieri, ha visto la Juve raggiungere un’intesa con il Newcastle, club che ha ceduto il giocatore in prestito per la stagione in corso. Il tedesco è sbarcato a Torino nell’ultima giornata di calciomercato e ha iniziato immediatamente le procedure per il suo arrivo in bianconero.

Prestito oneroso e condizioni dell’operazione

La formula scelta per il trasferimento di Woltemade alla Juve è un prestito secco oneroso da 5 milioni di euro, senza alcun diritto di riscatto incluso nell’accordo. Al termine della stagione, il giocatore tornerà al Newcastle salvo eventuali nuovi accordi tra i club. La Juve ha accettato una formula particolarmente vantaggiosa per il club di Simeone, fissando un diritto di riscatto a 25 milioni di euro e mantenendo una parte dell’ingaggio a carico dei bianconeri. Questo accordo permette alla squadra di mantenere un controllo parziale sul futuro del giocatore.

La svolta dopo la decisione di Jonathan David

La svolta è arrivata nella mattinata di ieri, quando Jonathan David ha aperto definitivamente alla possibilità di lasciare Torino. Una decisione maturata dopo una stagione complicata e un avvio di campionato tutt’altro che semplice, culminato nei fischi ricevuti sabato sera allo Stadium. Questo ha spinto la Juve a accelerare i passi per il trasferimento di Woltemade, che ha dato il via libera al trasferimento all’Atletico Madrid. La squadra ha quindi trovato un accordo con il Newcastle, permettendo al giocatore di iniziare la sua nuova avventura in bianconero.

Pubblicità

Dopo l’arrivo in tarda mattinata all’aeroporto di Caselle, Woltemade ha svolto le visite mediche presso il JMedical, prima di firmare il contratto. L’attaccante tedesco, che ha giocato per il Newcastle e per il Canada, è pronto a iniziare la sua stagione in bianconero. La Juve, con questa mossa, cerca di rafforzare la sua squadra in vista della prossima stagione.

La decisione di Woltemade di trasferirsi alla Juve è stata supportata da una serie di fattori, tra cui la volontà del giocatore di proseguire la sua carriera in un ambiente competitivo e la possibilità di giocare in una squadra con un progetto a lungo termine. La Juve, con questa mossa, ha dimostrato di essere pronta a investire in giocatori di qualità, anche se con un approccio strategico e calcolato. Il prestito oneroso rappresenta un passo importante per la squadra, che cerca di rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.