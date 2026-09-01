Luca Banchi: “Siamo stati bravi a rientrare nel terzo quarto, ma ci mancava la consistenza”

Squadra italiana e giocatori di Serbia in campo durante una partita di qualificazioni ai Mondiali 2027

L’Italia ha perso per 64-76 contro la Serbia nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027 di basket, ma il tecnico Luca Banchi ha espresso soddisfazione per l’impegno e la combattività della squadra. La partita, giocata a settembre 2026, ha visto l’Italia affrontare squadre solidissime, con un’intensità anomala per il periodo. Banchi ha riconosciuto il valore degli avversari, ma ha anche sottolineato l’impegno e la determinazione dei giocatori azzurri.

Combattività e sforzo non mancato

Luca Banchi ha espresso apprezzamento per l’impegno della squadra, riconoscendo il desiderio di andare oltre i limiti fisici. “Ho visto il desiderio di andare oltre i limiti fisici, non siamo venuti meno in termini di combattività”, ha detto il tecnico. La squadra ha dimostrato una forte volontà di competere, anche se la mancanza di consistenza ha costituito un limite. Banchi ha sottolineato che il livello di intensità visto è stato anomalo per settembre, e la classifica non ha dato quel “cuscinetto” che si sperava di avere.

Avversari di alto livello

La Serbia, una squadra in grado di contendersi una medaglia ai prossimi Mondiali, ha sfruttato i suoi vantaggi in termini di skills e size. Banchi ha riconosciuto che il livello di gioco degli avversari è stato elevato, ma ha anche sottolineato che l’Italia ha avuto la possibilità di competere per gran parte della partita. “Abbiamo trovato due squadre solidissime”, ha detto il tecnico, aggiungendo che la Serbia è una squadra che punta a vincere un titolo internazionale. La squadra azzurra ha affrontato giocatori di alto livello, tra cui Jokic e Nurkic, due fenomeni rari. Banchi ha riconosciuto che contro questi giocatori non è semplice, ma ha anche espresso fiducia nella capacità della squadra di competere. “Uno come Jokic nasce anche in Serbia una volta ogni cinquant’anni, lo stesso Nurkic per la Bosnia”, ha detto, sottolineando che in Italia potrebbe nascere un fenomeno simile.

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La sconfitta non ha scoraggiato Banchi, che ha espresso fiducia nella squadra e nel lavoro svolto. “So quanto abbiamo speso contro determinati giocatori, ma mi è piaciuto come ci siamo comportati”, ha detto. Il tecnico ha anche sottolineato che la squadra ha dimostrato una continuità migliorata, anche se la mancanza di freschezza ha influito sul risultato. “Stasera si è visto qualcosa di meglio in termini di continuità”, ha osservato Banchi. La prossima sfida sarà contro la Turchia, e Banchi ha espresso ottimismo. “Cerchiamo di trovare risorse ovunque possiamo”, ha detto, aggiungendo che la squadra può guardare con legittima convinzione alle prossime gare. “Abbiamo una generazione di giocatori che può dare grandi soddisfazioni”, ha concluso il tecnico, rafforzando la sua fiducia nella squadra.