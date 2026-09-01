Luis de la Fuente elogia Rodrigo Hernández: “È il Messi del calcio spagnolo”

Luis de la Fuente elogia Rodrigo Hernández durante un’intervista su Radio MARCA, definendolo il "Messi del calcio spagnolo"

Luis de la Fuente, allenatore della squadra nazionale spagnola, ha espresso un forte apprezzamento per Rodrigo Hernández, definendolo “il Messi del calcio spagnolo” durante un’intervista su Radio MARCA. L’annuncio è arrivato nel contesto di un dibattito su diverse tematiche legate al calcio spagnolo, tra cui il ritorno di Rodri in LaLiga, la decisione di Messi di ritirarsi dalla nazionale e le strategie di convocazione del tecnico. L’allenatore ha sottolineato come Hernández rappresenti un talento eccezionale, in grado di adattarsi a qualsiasi contesto e di portare valore al calcio spagnolo.

Un talento riconosciuto

De la Fuente ha espresso un’opinione chiara e diretta sul talento di Hernández, sottolineando come il centrocampista sia “il miglior giocatore del mondo nella sua posizione”. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza del ritorno di grandi giocatori spagnoli in casa, ritenendo che questo contribuisca a far crescere il calcio spagnolo. “Celebro che questi grandi giocatori siano in LaLiga, perché fa più grande la Liga”, ha detto De la Fuente, riconoscendo il valore di Hernández come punto di riferimento per il calcio nazionale.

Un rapporto con il passato

Il tecnico ha anche espresso un’ammirazione per Lionel Messi, dopo la decisione del campione argentino di ritirarsi dalla nazionale. De la Fuente ha riconosciuto la grandezza della carriera di Messi, sottolineando come il calciatore abbia raggiunto risultati difficili da superare. “Non siamo ancora in grado di valutare in modo pieno la dimensione della sua carriera”, ha detto, aggiungendo che il tempo e la storia potranno dare una prospettiva più completa. “Sarà solo con il passare degli anni che capiremo davvero la grandezza di un giocatore come lui”, ha concluso.

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De la Fuente ha anche parlato della sua filosofia di allenamento, sottolineando l’importanza della continuità e della coesione tra i giocatori. “Non abbiamo molto tempo per cambiare le cose, quindi è fondamentale costruire un gruppo solido”, ha spiegato. L’allenatore ha ribadito che le sue decisioni sono sempre basate su motivazioni sportive, senza considerare altre variabili. “La mia motivazione è sempre sportiva”, ha detto, sottolineando che il successo dipende solo dal lavoro e dal rispetto tra i giocatori. Infine, De la Fuente ha espresso la sua visione per il futuro, riconoscendo che ogni competizione richiede una versione diversa del team. “La prossima competizione sarà molto difficile e ci chiederà di mostrare una nuova versione”, ha detto. L’allenatore ha anche sottolineato l’importanza di mantenere la fame competitiva, un aspetto che i giocatori stessi condividono. “Vogliono continuare a competere e a vincere”, ha detto, rafforzando l’idea che il calcio spagnolo deve rimanere sempre ambizioso e motivato.

Il tecnico ha inoltre sottolineato l’importanza di una convivenza positiva all’interno del gruppo. “Con una buona convivenza, con un buon gruppo, con una parola equipo in mayúsculas, si camina meglio, più rápido, más seguro y más lejos”, ha detto, rafforzando l’idea che la coesione sia un elemento chiave per il successo. De la Fuente ha anche riconosciuto la sua filosofia di lavoro, basata su lavoro, rispetto e convivenza. “Soy muy cortoplacista en esto del fútbol”, ha detto, riconoscendo che la sua visione è orientata al breve periodo e al risultato immediato.