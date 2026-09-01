Berrettini batte Wawrinka al tie-break, vince il secondo set in rimonta al US Open 2026

Berrettini e Wawrinka giocano un match intenso al US Open 2026, con il tie-break che decide il secondo set

Matteo Berrettini ha vinto il secondo set contro Stan Wawrinka al tie-break nel match di tennis al US Open 2026, in una partita intensa e ricca di scambi. La partita, giocata in diretta, ha visto l’azzurro rimontare dopo un’azione di pressione dello svizzero, chiudendo il match con un punteggio di 7-6, 7-6. L’azzurro ha dimostrato una grande resistenza e capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set, dove ha annullato diverse palle break e ha recuperato da situazioni di svantaggio. La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati.

La partita si decide al tie-break

Il match si è sviluppato in modo estremamente equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno mostrato una grande concentrazione e una tecnica di alto livello. Nel primo set, Wawrinka ha avuto la superiorità, ma Berrettini ha risposto con una serie di colpi di alta qualità, riuscendo a rimontare e a prendere il set al tie-break. Nel secondo set, la situazione si è ribaltata, con Berrettini che ha dominato la maggior parte dei punti e ha chiuso il match con un punteggio di 7-6. La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati.

Un match ricco di scambi e tensione

La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati. Berrettini ha dimostrato una grande resistenza e capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set, dove ha annullato diverse palle break e ha recuperato da situazioni di svantaggio. Wawrinka, pur non riuscendo a mantenere il controllo del match, ha mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nel primo set. La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati.

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Il match ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati. Berrettini ha dimostrato una grande resistenza e capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set, dove ha annullato diverse palle break e ha recuperato da situazioni di svantaggio. Wawrinka, pur non riuscendo a mantenere il controllo del match, ha mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nel primo set. La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati.

La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati. Berrettini ha dimostrato una grande resistenza e capacità di rimonta, soprattutto nel terzo set, dove ha annullato diverse palle break e ha recuperato da situazioni di svantaggio. Wawrinka, pur non riuscendo a mantenere il controllo del match, ha mostrato una grande capacità di reazione, soprattutto nel primo set. La partita ha visto un’intensa lotta tra i due giocatori, con scambi lunghi e tanti errori su entrambi i lati.