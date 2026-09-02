Benedetta Gava conquista doppio oro ai Giochi del Mediterraneo, Italia in testa

Benedetta Gava vince doppio oro ai Giochi del Mediterraneo, Italia in testa con sfilza di medaglie

Un successo straordinario per Benedetta Gava

Benedetta Gava, 17enne triestina, ha conquistato due medaglie d’oro ai Giochi del Mediterraneo, evento multisportivo che vede la partecipazione di Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La ginnasta ha vinto in mattinata al volteggio e si è ripetuta nel pomeriggio al corpo libero, dimostrando una preparazione e una concentrazione eccezionali. La sua prestazione ha suscitato entusiasmo tra il pubblico presente al PalaCampitelli di Grottaglie, in provincia di Taranto, dove si è svolta la competizione. La vittoria di Gava ha segnato un momento di eccellenza per l’Italia, che ha chiuso la manifestazione con una sfilza di medaglie. Tra i successi più significativi, la vittoria di Gava ha rappresentato un ulteriore passo avanti per la ginnastica artistica italiana, che si conferma tra i migliori rappresentanti a livello internazionale.

Un’altra vittoria per Emma Fioravanti

Non solo Benedetta Gava ha dato il via al successo italiano, ma anche Emma Fioravanti ha ottenuto un ottimo risultato. La ginnasta ha conquistato il terzo posto con un punteggio di 12.800, dimostrando una grande capacità di adattamento e di esecuzione. Il suo risultato ha contribuito a rafforzare la posizione dell’Italia nella classifica generale, che si conferma al momento in testa.

Altri successi per l’Italia

Tra i tanti successi italiani, si segnala anche la medaglia d’argento di Tommaso Brunami al volteggio, con un punteggio di 13.900, che lo ha visto alle spalle del marocchino Hamza Hossaini (14.025). Al quarto posto si sono piazzati Niccolò Vannucchi (13.750) e Matteo Levantesi, che ha vinto la medaglia di bronzo alle parallele con un punteggio di 13.900. Il risultato di Levantesi ha rappresentato un ulteriore successo per la ginnastica italiana, che si conferma tra i migliori a livello internazionale.

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Un momento di tensione e di emozione

La gara di Benedetta Gava ha visto un momento di tensione quando la sua compagna di squadra, Sofia Tonelli, ha commesso un errore e ha chiuso in quinta piazza con un punteggio di 12.200. Tuttavia, Gava ha riuscito a prendere il posto all’ultimo minuto e a fare saltare il banco grazie a un esercizio di ottimo spessore, che le ha permesso di vincere di un decimo contro la veterana spagnola Alba Petisco (13.200). La vittoria di Gava ha anche sfruttato al meglio la caduta della favoritissima algerina Kaylia Nemour, che ha chiuso in settima posizione con un punteggio di 11.950.

La vittoria di Gava ha rappresentato un momento di eccellenza per l’Italia, che si conferma al momento in testa nella classifica generale. La sfilza di medaglie conquistate durante i Giochi del Mediterraneo 2026 dimostra la forza e la determinazione degli atleti azzurri, che si stanno dimostrando tra i migliori a livello internazionale.