Lucas denuncia mancanza di trasparenza da parte di Andy dopo la sua operazione di nariz

Lucas esprime delusione per la mancanza di trasparenza da parte di Andy riguardo i piani musicali

Lucas, ex membro del duo musicale Andy e Lucas, ha espresso la sua delusione per la mancanza di trasparenza da parte del suo ex compagno, Andy, dopo la sua operazione di nariz. L’artista ha rivelato di aver scoperto in modo inaspettato i piani musicali di Andy, che aveva iniziato a sviluppare in modo segreto, senza condividerli con lui. L’evento ha scatenato un nuovo episodio di tensione tra i due, che avevano già vissuto un distacco non amichevole. Lucas ha espresso la sua insoddisfazione per la mancanza di sincerità e lealtà da parte di Andy, considerando che dopo anni di collaborazione meritavano almeno un certo livello di fiducia.

Operazione di nariz e piani musicali in segreto

Lucas ha spiegato che, dopo aver concordato un periodo di pausa per permettergli di sottoporsi alla sua prima operazione di nariz, ha scoperto che Andy aveva iniziato a lavorare a un progetto musicale in modo autonomo. Questo ha causato un senso di tradimento, poiché la fiducia reciproca era stata messa in discussione. L’artista ha sottolineato che la mancanza di trasparenza ha avuto un impatto profondo sulla sua reputazione e sulla sua dignità. “Mi dolió che lo preparara a mis espaldas”, ha detto Lucas, rivelando la sua frustrazione per la gestione non condivisa del progetto.

Attraverso messaggi inviati a Alexia Rivas, collaboratrice del programma di televisione ‘El verano se mueve’, Lucas ha espresso la sua delusione per la mancanza di trasparenza da parte di Andy, che ha iniziato a promuovere il suo nuovo progetto senza coinvolgerlo. L’artista ha anche criticato le dichiarazioni di Andy, ritenendole dannose per la sua immagine. “Quien ha acudido a numerosos programas de televisión ha sido él”, ha detto Lucas, riferendosi al fatto che Andy ha partecipato a diversi programmi senza coinvolgerlo.

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Un conflitto che non si risolve

Nonostante la tensione, Lucas ha cercato di mantenere un tono razionale, chiarificando che non ha iniziato alcuna campagna pubblica contro Andy. “Yo no he iniciado esta exposición pública ni he construido ningún discurso contra nadie”, ha affermato, spiegando che le sue dichiarazioni sono state motivate solo dalla necessità di difendere la sua reputazione. L’artista ha anche espresso la sua speranza che Andy possa finalmente rilasciare il suo disco e permettergli di riposare in pace.

Il distacco tra Andy e Lucas sembra essere diventato sempre più profondo, con episodi di tensione che si susseguono. Lucas ha riconosciuto che la mancanza di trasparenza ha avuto un impatto significativo sulla loro relazione, ma ha anche sottolineato che non intende distruggere l’immagine di nessuno per costruire la sua. “Yo tengo la conciencia tranquila y seguiré mi camino sin necesidad de destruir la imagen de nadie para construir la mía”, ha dichiarato. La situazione rimane in sospeso, con entrambi gli artisti che proseguono i loro progetti in modo autonomo, ma con un chiaro senso di distanza reciproca.

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