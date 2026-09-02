Jaume Munar si ferma al US Open per problemi fisici

Jaume Munar si ferma al US Open dopo un match difficile contro Rinderknech

Jaume Munar ha concluso il suo soggiorno al US Open dopo una sconfitta nella seconda ronda contro Arthur Rinderknech. Il tennista balearico, reduce da un match di lunedì contro Terence Atmane, ha pagato il prezzo del consumo fisico durante la partita. La sconfitta ha messo fine al suo percorso al torneo, con il tennista che ha perso le possibilità di raggiungere la tercera ronda. Il match, giocato a New York, ha visto Munar affrontare un avversario in forma e in condizioni ottimali, che ha sfruttato la sua superiorità fisica per chiudere il match con un punteggio di 7-6(4), 6-2 e 7-5.

Un match difficile per Munar

La sconfitta di Munar ha segnato la fine del suo soggiorno al US Open, con il tennista che ha perso le possibilità di raggiungere la tercera ronda. Il problema principale è stato il fisico, che ha subito il peso del match di lunedì contro Atmane, dove ha giocato quasi cinque ore con il piede ferito. Durante la partita contro Rinderknech, il fisioterapeuta dell’organizzazione è stato chiamato per curare un problema al muslo destro del balearico.

Il fisico ha pesato sulle prestazioni di Munar

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Le condizioni fisiche di Munar non hanno permesso di sfruttare al meglio la sua tecnica e la sua capacità di reazione. Il tennista ha perso una vantaggio di 5-2 nel primo set, che ha messo in difficoltà la sua strategia. Rinderknech, invece, ha sfruttato al meglio la sua resistenza e la sua capacità di mantenere un ritmo elevato per tutta la partita.

La priorità è la Copa Davis

Dopo il US Open, Munar si concentrerà sulla preparazione per la Copa Davis, che si terrà a Santiago de Chile dal 19 al 20 settembre. L’obiettivo è raggiungere le migliori condizioni fisiche per affrontare il team anfitrione. La vittoria nella serie di Copa Davis potrebbe portare un bilancio positivo per il tennista, che ha già vinto in passato in questo torneo. Al momento, Munar si prepara per il punto del doppio al fianco di Pedro Martínez, un’altra opportunità per testare le sue capacità in un contesto diverso. La sua performance al US Open, pur non essendo positiva, ha messo in luce la necessità di un lavoro fisico più intenso per affrontare i prossimi impegni.

Munar ha perso il US Open dopo un match difficile contro Rinderknech

Il fisico ha pesato sulle prestazioni del tennista

La priorità di Munar è la Copa Davis