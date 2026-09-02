La nuova normativa della Previdenza Sociale entra in vigore a settembre e potrebbe causare problemi

Lavoratori in stato di malattia ricevono notifiche via internet, senza carta, a partire da settembre

La nuova normativa della Previdenza Sociale entra in vigore il 1° settembre 2026 e potrebbe causare problemi se non si seguono le indicazioni. Con l’Ordine ISM/541/2026, la Previdenza Sociale ha introdotto un cambiamento significativo: le comunicazioni relative a prestazioni e procedure saranno inviate esclusivamente via internet, senza l’uso di lettere cartacee. Questo cambiamento potrebbe influire su milioni di cittadini, tra cui i lavoratori in stato di malattia o in condizioni di invalidità. La Previdenza Sociale ha deciso di digitalizzare i processi per semplificare la gestione e ridurre l’uso di carta.

Le notifiche digitali e i dati personali

Secondo i dati forniti, circa 1,2 milioni di persone sono in stato di malattia e riceveranno le notifiche esclusivamente via internet. Questo significa che, se non si aggiorna il proprio profilo sulla piattaforma della Previdenza Sociale, potrebbe non essere possibile ricevere le comunicazioni in tempo utile. La normativa prevede che le notifiche siano disponibili per 10 giorni naturali, ma se non si accede entro quel periodo, la comunicazione potrebbe essere considerata rifiutata e l’iter procedurale proseguirebbe senza il cittadino.

È fondamentale verificare i dati personali sulla piattaforma della Previdenza Sociale e assicurarsi che siano registrati il numero di telefono e l’indirizzo email.

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Per evitare problemi, si consiglia di aggiornare i dati personali e di verificare che siano registrati il numero di telefono e l’indirizzo email. Questo è particolarmente importante quando le comunicazioni richiedono l’invio di documenti, la formulazione di osservazioni o la presentazione di ricorsi. La Previdenza Sociale ha anche introdotto l’obbligo di utilizzare mezzi elettronici per comunicare con i cittadini, estendendo questa pratica a più tracciati e prestazioni.

La digitalizzazione e la gestione dei processi

La digitalizzazione dei processi è una misura volta a semplificare la gestione e a ridurre la dipendenza dal supporto cartaceo. Tuttavia, per garantire la corretta ricezione delle notifiche, è fondamentale che i cittadini siano aggiornati e disponibili a ricevere comunicazioni via internet. La Previdenza Sociale ha anche chiarito che, in caso di mancato accesso, invierà una notifica via posta, ma questa sarà una misura di ultima istanza.

La Previdenza Sociale ha ampliato i gruppi di destinatari che devono comunicare via mezzi elettronici, estendendo l’obbligo a più tracciati e prestazioni.

Con questa nuova regolamentazione, la Previdenza Sociale ha ampliato i gruppi di destinatari che devono comunicare via mezzi elettronici, estendendo l’obbligo a più tracciati e prestazioni. Questo cambiamento potrebbe influire su milioni di cittadini, tra cui i lavoratori in stato di malattia o in condizioni di invalidità. La digitalizzazione dei processi è una misura volta a semplificare la gestione e a ridurre l’uso di carta, ma richiede una collaborazione attiva da parte dei cittadini per garantire la corretta ricezione delle notifiche.