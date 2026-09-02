Laguna Seca intitola il “Cavatappi” a Alex Zanardi

Laguna Seca celebra Alex Zanardi intitolando il famoso tratto del circuito

La pista californiana WeatherTech Raceway Laguna Seca, celebre per le sue curve epiche e le emozioni intense, celebra la carriera di Alex Zanardi intitolando il famoso tratto del circuito “Cavatappi” al pilota italiano scomparso. L’evento, come rivelato da Motorsport.com, si terrà venerdì con la partecipazione di figure di prestigio e andrà a completare il ricordo di Zanardi, che aveva già visto una dedica simbolica da parte dell’IMSA. Il tratto, ora ufficialmente rinominato “Zanardi Corkscrew”, è stato scelto per il suo significato storico e per l’impatto che ha avuto su due e quattro ruote.

Un momento di emozione e ricordo

Il “Cavatappi” di Laguna Seca è uno dei tratti più iconici del motorsport, conosciuto per la sua intensità e per le emozioni che suscita. È stato qui, nel 1996, che Alex Zanardi compì un attacco clamoroso su Bryan Herta nel Gran Premio di Indycar, un momento che è diventato parte della leggenda. Il pilota bolognese, purtroppo scomparso a 59 anni, ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel motorsport, ma in tutto il mondo dello sport. La scelta di intitolare il tratto al suo nome è un modo per ricordare il suo spirito di coraggio e di eccellenza.

La cerimonia, che si terrà venerdì, sarà un momento di grande emozione per i tifosi e per chi ha seguito la carriera di Zanardi. Il tratto, noto per la sua “picchiata” strettissima in discesa, è stato teatro di tanti episodi memorabili, tra cui il famoso sorpasso di Valentino Rossi su Casey Stoner nel 2008. Tuttavia, il momento più iconico rimane quello di Zanardi, che, con una manovra estrema, superò Herta e scrisse una pagina di storia.

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Un tributo a un pilota che ha scritto la storia

Il “Cavatappi” è stato scelto per il suo significato simbolico e per la sua importanza nella storia del motorsport. La decisione di intitolare il tratto a Zanardi non è casuale. Il pilota, noto per la sua resilienza e per la sua capacità di reinventarsi, ha lasciato un’eredità che va oltre il motorsport. Il suo ricordo è ancora vivo, soprattutto negli Stati Uniti, dove ha corso a lungo e ha conquistato numerose vittorie.

La scelta di rendere omaggio al suo nome è un modo per ricordare non solo le sue gesta, ma anche il suo spirito di combattimento e di passione. Il tratto, che si trova nel cuore del circuito, è stato scelto per il suo significato storico e per la sua importanza nella storia del motorsport. La dedica a Zanardi, che ha già visto una scritta “Ciao Alex” da parte dell’IMSA, rappresenta un ulteriore passo per onorare la sua figura. Il “Cavatappi” di Laguna Seca è un simbolo di ricordo e di ispirazione. La decisione di intitolare il tratto al pilota italiano è un tributo al suo coraggio e alla sua capacità di andare “oltre”. Un momento che celebra non solo le sue gesta, ma anche il suo spirito di combattimento.

Il “Cavatappi” di Laguna Seca è uno dei tratti più iconici del motorsport.

Alex Zanardi ha lasciato un’impronta indelebile nel motorsport.