Oro e bronzo per l’Italia nel canottaggio ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleti italiani in canottaggio conquistano oro e bronzo a Taranto ai Giochi del Mediterraneo 2026

L’Italia si conferma protagonista nel canottaggio ai Giochi del Mediterraneo 2026, disputati a Taranto, con quattro medaglie conquistate nelle ultime finali. Tra i doppi pesi leggeri, gli azzurri si aggiudicano due ori, mentre si piazzano al secondo e terzo posto in altre categorie. La vittoria è frutto di una prestazione tecnica e di una gestione della gara impeccabile, con i migliori tempi e una netta superiorità rispetto ai concorrenti.

Due ori per i doppi pesi leggeri maschili e femminili

Nel doppio pesi leggeri maschile, l’Italia di Tito Christoforakis e Giovanni Borgonovo si distingue con un tempo di 6’31″53, precedendo la Grecia, seconda in 6’33″44, e la Francia, che si ferma al bronzo in 6’34″26. La squadra azzurra domina per tutta la durata della gara, tenendo a bada gli attacchi avversari e dimostrando una coesione e una tecnica di alto livello. Nella stessa categoria femminile, Melissa Schincariol e Elena Sali si aggiudicano l’oro con un tempo di 7’12″05, a 3″69 dalla Grecia, che si piazza al secondo posto in 7’15″74.

Bronzo per la Tunisia e la Grecia in altre categorie

Nel doppio maschile, l’Italia di Josef Marvucic e Marco Prati si piazza al secondo posto con un tempo di 6’28″57, a 3″20 dalla Serbia, che vince con un crono di 6’25″37. La Tunisia si aggiudica il bronzo in 7’21″69, a 9″64 dal tempo della vittoria. Nella categoria femminile, Aurora Spirito e Sara Borghi si fermano al terzo posto con un tempo di 7’23″79, a 12″93 dalla Grecia, che si impone nettamente in 7’10″86, mentre la Turchia si piazza al secondo posto in 7’19″67.

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Le prestazioni azzurre testimoniano una preparazione di alto livello, con una gestione della gara precisa e una capacità di mantenere il controllo del ritmo. La vittoria nel doppio pesi leggeri maschile e femminile rappresenta un risultato significativo, che conferma la forza del canottaggio italiano a livello internazionale. La squadra si è dimostrata in grado di competere con atleti di alto livello, dimostrando una coerenza e una concentrazione elevate. Il successo italiano si accompagna a una serie di prestazioni di qualità, con medaglie in diverse categorie e un’ottima gestione delle gare. La vittoria nel doppio pesi leggeri maschile e femminile rappresenta un traguardo importante, che si aggiunge al successo del doppio maschile e al bronzo del doppio femminile. L’Italia si conferma una delle squadre più competitive nel canottaggio ai Giochi del Mediterraneo 2026, con una serie di risultati che testimoniano la sua forza e la sua capacità di competere a livello internazionale.