Raul Asencio, difensore del Real Madrid, condannato per guida in stato di ebbrezza

Raul Asencio, difensore del Real Madrid, viene condannato per guida in stato di ebbrezza in Gran Canaria

Raul Asencio, difensore del Real Madrid, è stato condannato per guida in stato di ebbrezza in Gran Canaria. L’episodio, verificatosi il 16 agosto, ha visto il calciatore fermato in un controllo stradale nel sud dell’isola, dove ha rilevato un tasso di alcol superiore al limite legale. La condanna, emessa il 19 agosto in un processo rapido a San Bartolomé de Tirajana, prevede una multa di 14.400 euro e la sospensione del permesso di guida per otto mesi.

Conduzione in stato di ebbrezza e sanzioni pesanti

Asencio, durante un controllo stradale, ha mostrato un tasso di alcol di 0,90 mg/l, quasi quattro volte il limite massimo consentito. Questo valore ha superato il limite di 0,60 mg/l, trasformando l’infringimento in un reato contro la sicurezza stradale. La pena, accettata dal calciatore, include una multa di 14.400 euro, pagabile in quattro rate da 120 euro ciascuna, e la sospensione del permesso di guida per otto mesi.

Un processo parallelo per altri reati

Asencio dovrà affrontare un processo a Las Palmas de Gran Canaria, insieme a tre ex giocatori del Real Madrid, per accuse di diffusione di segreti, violazione della privacy e distribuzione di pornografia infantile. La procura chiede due anni, sei mesi e un giorno di carcere e una multa. Questi reati, se confermati, potrebbero portare a conseguenze legali ulteriori per il calciatore. Il caso di Asencio rappresenta un esempio di come le violazioni del codice stradale possano comportare sanzioni significative, anche per personaggi pubblici. La condanna, sebbene accettata, mette in luce l’importanza di rispettare le normative in materia di sicurezza stradale. L’episodio, pur non avendo causato danni fisici, ha suscitato reazioni da parte delle autorità locali e del mondo del calcio.

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La situazione di Asencio si complica ulteriormente con l’aggiunta di accuse parallele, che potrebbero influire sulle sue future attività sportive e professionali. Il processo, che si terrà a Las Palmas, potrebbe chiarire ulteriormente la posizione legale del calciatore. Per il momento, la condanna per guida in stato di ebbrezza rimane un fatto certo, con conseguenze concrete per il difensore del Real Madrid. La gestione del caso da parte del club non è stata commentata in modo esplicito, ma la condanna ha già suscitato dibattiti tra i tifosi e i media. La questione rimane aperta, con l’attesa del processo per gli altri reati, che potrebbero aprire nuove dinamiche legali per Asencio.

La condanna per guida in stato di ebbrezza rappresenta un momento cruciale nella carriera di Asencio, che dovrà affrontare le conseguenze di un comportamento che, sebbene non abbia causato incidenti, ha violato le normative in materia di sicurezza stradale. La sospensione del permesso di guida e la multa sono un chiaro segnale del rispetto delle leggi, anche per personaggi di alto profilo. Il caso di Asencio si inserisce in un contesto più ampio di responsabilità e comportamenti pubblici, con implicazioni sia sportive che legali. La gestione delle sanzioni e delle accuse future potrebbe influire sulle sue prospettive future, sia dentro che fuori dal calcio.