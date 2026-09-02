Vittoria Fontana oro ai Giochi del Mediterraneo, Dezza argento con vento anomalo. Tortu rinuncia

Atleta vittoria fontana vince oro ai giochi del mediterraneo, dezza argento con vento anomalo, tortu rinuncia

La 26enne lombarda Vittoria Fontana si è consacrata ai Giochi del Mediterraneo, conquistando la medaglia d’oro nei 200 metri. Filippo Dezza, invece, ha ottenuto l’argento con un tempo anomalo influenzato da un vento a favore. Filippo Tortu, Campione Olimpico di Tokyo 2020, ha rinunciato alla partenza per motivi di salute. L’evento si è svolto a Taranto, con un pubblico entusiasta e una competizione intensa.

Una vittoria meritata per Vittoria Fontana

Vittoria Fontana, allieva di Giuseppe Cappelletti, ha dimostrato una grande determinazione e resilienza. Dopo aver superato diversi problemi fisici e un’operazione chirurgica, la 26enne lombarda si è rimessa in gioco di fronte al pubblico dello Stadio Valente di Taranto. Nonostante un’ottima reazione iniziale (0.176), Fontana si è ricomposta in curva e ha aperto il gas sul rettilineo, andando via in progressione e vincendo con il tempo di 22.93, con 1,5 m/s di vento a favore. Si tratta del suo primato stagionale e del secondo crono della carriera, superiore soltanto al personale di 22.79 siglato lo scorso anno in quel di Bochum.

La 26enne ha battuto nettamente la greca Ra Spanoudaki Chatziriga (23.07) e la turca Sila Kologlu (23.12), mentre Elena Cambiolo è stata sesta con un tempo di 23.52. Fontana ha dimostrato una grande capacità di rimontare e di sfruttare al meglio le condizioni di vento favorevole. Il risultato rappresenta un momento di grande soddisfazione per l’atletica italiana, con una prestazione che ha conquistato l’attenzione del pubblico e dei tecnici.

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Dezza argento con vento anomalo

Filippo Dezza, bergamasco poco conosciuto fino a un mese fa, ha conquistato la medaglia d’argento sul mezzo giro di pista con il tempo di 20.22. Tuttavia, il risultato non finirà agli annali perché corso con un vento a favore decisamente oltre i limiti imposti dal regolamento (+4,3 m/s). Dezza, dopo aver vinto gli Assoluti e qualificarsi alla finale, ha meritato una medaglia mirabile, nonostante le condizioni di vento non regolamentari. Il vento anomalo ha influenzato non solo il tempo, ma anche la validità del risultato. Dezza ha dimostrato una grande capacità di resistere alle condizioni non ideali e di mantenere un livello di prestazione elevato. La sua prestazione ha rappresentato un ulteriore segno di crescita e di maturità nella carriera di un atleta in forte ascesa.

Il nuovo numero di Azzurra è online, con interviste a Giovanni De Gennaro e Matilde Villa, il calendario di Los Angeles 2028 e un corposo pagellone. L’evento ha segnato un momento importante per l’atletica italiana, con risultati di alto livello e una partecipazione attiva di atleti in crescita. Filippo Tortu, pur essendo qualificato, ha preferito non partecipare per motivi di salute, sperando di ritrovarsi in forma per la prossima stagione. La competizione ai Giochi del Mediterraneo 2026 ha visto un’alta concentrazione di talenti e un’atmosfera di entusiasmo. Vittoria Fontana e Filippo Dezza hanno rappresentato due esempi di prestazioni eccezionali, nonostante le condizioni non ideali. L’evento ha rafforzato la posizione dell’Italia nel panorama sportivo internazionale, con risultati che testimoniano la forza e la determinazione degli atleti.