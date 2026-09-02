Musetti pienamente recuperato, Berrettini in un match intricato

Giocatori tennisti in campo durante un torneo, match di tennis in corso, spettatori in tribuna

Il primo turno dei US Open 2026 ha visto emozioni intense e risultati sorprendenti, con il tennista italiano Lorenzo Musetti che ha dimostrato di essere pienamente recuperato, mentre Matteo Berrettini ha affrontato un match intricato. Dario Puppo, giornalista di Eurosport e conduttore del programma Tennismania, ha commentato l’andamento del torneo e le prestazioni degli azzurri, sottolineando l’impatto delle condizioni climatiche e la qualità dei giocatori in campo.

Recupero di Musetti e prestazioni di Berrettini

Lorenzo Musetti, il numero 17 del ranking ATP, ha vinto con un punteggio di 6-3, 6-3, 7-5 contro il britannico Fery, dimostrando di essere pienamente recuperato dopo un periodo di inattività. Puppo ha sottolineato come il giocatore abbia ripreso il controllo del match subito dopo aver perso i break, segno di una ripresa positiva. Il tennista ha anche sottolineato come Fery fosse il primo giocatore non testa di serie del torneo, un dato che ha reso il match ancora più interessante.

Il recupero di Musetti è stato un momento chiave per il tennis italiano.

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Matteo Berrettini, invece, ha affrontato un match intricato contro Navone, con Puppo che ha espresso l’idea che il match potrebbe essere un test importante per il tennista. Il giocatore ha mostrato una buona forma, ma la sua performance non è stata perfetta, con alcuni momenti di tensione. Puppo ha anche ricordato come Berrettini abbia affrontato un match difficile, con un’azione di gioco che ha richiesto attenzione e concentrazione.

Altri risultati e dati interessanti

Altri momenti di interesse sono stati registrati nel torneo, con Flavio Cobolli che ha vinto al quinto set in rimonta contro Zverev, dimostrando una grande capacità di resistenza. Puppo ha sottolineato come Cobolli abbia raggiunto un importante traguardo: 10 vittorie in uno Slam in un anno. Il tennista ha anche ricordato come, nel 1976, Adriano Panatta abbia vinto a Parigi, ma in totale abbia ottenuto 10 successi nei Major in quell’anno. Musetti, come lui, ha una statistica simile in passato, raggiungendo anche quota 11.

La performance di Cobolli ha messo in luce la sua capacità di rimonta.

Il torneo femminile ha visto un successo di Coco Gauff, che ha sconfitto Sonmez con un punteggio di 6-3, 6-4. Puppo ha commentato come la statunitense abbia iniziato con un ace e abbia messo subito le cose in chiaro, dimostrando un fisico atletico e una tecnica in crescita. L’atleta ha anche espresso un apprezzamento per l’avversaria turca, che ha colpito comunque.

Alcaraz e altri match da seguire

Oggi tornerà in campo il detentore del torneo, Carlos Alcaraz, che affronterà un match contro Faria. Puppo ha espresso l’aspettativa di vedere come il tennista si comporterà, soprattutto dopo un inizio di torneo che ha visto un’eventuale fasciatura al polso. Un altro spagnolo da tenere d’occhio è Jodar, che dovrà affrontare Bu dopo il ritiro di Kokkinakis. Puppo ha sottolineato come questo cambiamento di programma abbia influenzato alcuni match, ma non è un aspetto da prendere in considerazione. Il primo turno dei US Open 2026 ha visto una serie di risultati interessanti e momenti di emozione, con i tennisti italiani che hanno dato prova di qualità e determinazione. La prossima settimana vedrà l’evoluzione dei match e l’approfondimento delle prestazioni, con un’attenzione particolare ai giocatori che hanno mostrato potenziale e capacità di adattamento alle condizioni del torneo.