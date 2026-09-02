Scherma, stagione 2026-27 anticipata: due tappe in Italia e Mondiali in Uzbekistan

Scherma, stagione 2026-27 anticipata con due tappe in Italia e Mondiali in Uzbekistan

La stagione di scherma 2026-27 inizia prima del previsto, con un calendario che anticipa di tre settimane rispetto alle abitudini recenti. La decisione è stata presa dalla FIE per evitare di congestionare il calendario e creare eventi duplicati, come accaduto nel 2023. La stagione si apre con la Coppa del Mondo Maschile, che scatterà a metà ottobre 2026, anziché a novembre. Due tappe si disputeranno in Italia, una a Torino e una a Padova, entrambe di alto livello. I Mondiali, invece, si terranno a Tashkent, in Uzbekistan, dal 20 al 28 luglio 2027, seguendo lo schema consolidato del 2026.

Calendario 2026-27: due tappe in Italia e Mondiali in Uzbekistan

La stagione 2026-27 si articola in un calendario che include eventi di alto livello in diversi Paesi. Tra i momenti più attesi, due tappe si terranno in Italia: il 26-28 febbraio a Torino, con una tappa di Grand Prix di fioretto, e il 19-21 febbraio a Padova, con la Coppa del Mondo di sciabola maschile. Inoltre, i Mondiali si terranno a Tashkent, in Uzbekistan, dal 20 al 28 luglio 2027. La scelta di spostare l’inizio della stagione ha l’obiettivo di evitare sovrapposizioni e di mantenere un ritmo equilibrato per gli atleti.

Struttura del calendario: 5 tappe di Coppa del Mondo e 3 Grand Prix

Ogni arma si cimenterà in cinque tappe di Coppa del Mondo, con competizioni individuali e a squadre, e tre appuntamenti di Grand Prix, più ricchi in termini di punti e montepremi. Il calendario include anche eventi di livello internazionale in luoghi esotici come Doha, Tunisi e Hong Kong. La stagione si concluderà con i Campionati Continentali, che si terranno a giugno 2027, coincidendo con i Giochi Europei di Istanbul. La FIE ha sottolineato che la decisione di anticipare la stagione è volta a evitare sovrapposizioni e a mantenere un equilibrio tra eventi di alto livello e la preparazione degli atleti.

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Il calendario completo della stagione 2026-27 include anche la Coppa del Mondo Femminile, che si svolgerà in diversi Paesi, tra cui Giappone, Marocco e Spagna. Alcune date sono ancora da definire, come la tappa di sciabola a Da decidere (TBD) e la tappa di fioretto a Parigi. La stagione si chiuderà con i Mondiali, che si terranno a Tashkent, in Uzbekistan, dal 20 al 28 luglio 2027, seguendo lo schema del 2026. La decisione di anticipare la stagione è stata presa per evitare sovrapposizioni e per mantenere un ritmo equilibrato per gli atleti.

Mondiali 20-28 luglio 2027, Tashkent (Uzbekistan)

Grand Prix 3-5 dicembre 2026, Orleans (Francia) – Sciabola

Sciabola 15-17 gennaio 2027, Tunisi (Tunisia)

Spada 29-31 gennaio 2027, Doha (Qatar)

Fioretto 26-28 febbraio 2027, Torino (Italia)

Spada 26-28 marzo 2027, Budapest (Ungheria)

Fioretto 30 aprile-2 maggio 2027, Seul (Corea)

Sciabola 7-9 maggio 2027, Hong Kong

Fioretto 14-16 maggio 2027, Medellin (Colombia)

Coppa del Mondo Maschile 15-16 ottobre 2026, Takamatsu (Giappone) – Fioretto

Coppa del Mondo Maschile 15-16 ottobre 2026, Casablanca (Marocco) – Spada

Coppa del Mondo Maschile 15-16 ottobre 2026, Orano (Algeria) – Sciabola

Coppa del Mondo Maschile 12-14 novembre 2026, Berna (Svizzera) – Spada